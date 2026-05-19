Człowiek-Pająk jakiego jeszcze nie było. Nicolas Cage w zwiastunie "Spider-Noir

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu platformy Prime Video "Spider-Noir". Z tej okazji Amazon zaprezentował aż dwa nowe zwiastuny: po jednym na każdą z wersji serialu.
Spider-Man do wyboru, do koloru "Spider-Noir
" opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, ale pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30. Po głęboko osobistej tragedii mężczyzna zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.
Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir"
jest postać Petera Parkera z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum
". Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum
" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg
.
Serial będzie miał swoją premierę na Prime Video 27 maja
. Składa się z ośmiu odcinków
. "Spider-Noir" będzie można oglądać w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej.
Każda z nich dostała swój własny zwiastun:
