Newsy Seriale Człowiek-Pająk jakiego jeszcze nie było. Nicolas Cage w zwiastunie "Spider-Noir
Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu platformy Prime Video "Spider-Noir". Z tej okazji Amazon zaprezentował aż dwa nowe zwiastuny: po jednym na każdą z wersji serialu.

"Spider-Noir" opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, ale pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30. Po głęboko osobistej tragedii mężczyzna zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir" jest postać Petera Parkera z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum". Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg.

Serial będzie miał swoją premierę na Prime Video 27 maja. Składa się z ośmiu odcinków.

"Spider-Noir" będzie można oglądać w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej. Każda z nich dostała swój własny zwiastun:

Czarno-biały zwiastun serialu "Spider-Noir"




Kolorowy zwiastun serialu "Spider-Noir"




