Poznajcie najlepsze niezrealizowane przez Hollywood scenariusze roku

Nadszedł ten moment, by poznać historie, którymi żyją wszyscy w Hollywood, a które jeszcze nie doczekały się filmów. Jak co roku ogłoszona została właśnie Czarna Lista. To zestawienie najlepszych scenariuszy krążących po Hollywood, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Zestawienie powstało na podstawie ocen specjalistów od scenariuszy pracujących w największych hollywoodzkich wytwórniach.
Czarna Lista 2025: TOP 10 najlepszych niezrealizowanych scenariuszy roku 1. BEST SELLER scen. Matisse Haddad
Nowojorska pisarka zmaga się ze sławą swojego męża pisarza oraz jego oczekiwaniami, że wkrótce zajdzie w ciążę. Sfrustrowana napisała artykuł, w którym wygarnęła wszystko. Tekst z miejsca stał się viralem. Tak rozpoczyna się batalia, w której orężem są: uwodzenie, manipulacja i zdrada. 2. EQUITY scen. Ward Kamel
Ambitny założyciel firmy farmaceutycznej sprzedaje część siebie charyzmatycznemu miliarderowi. Szybko orientuje się, że popełnił błąd i rusza do walki o odzyskanie kontroli nad swoją firmą, swoją przyszłością i swoim życiem. 3. RUSH scen. Read Masino, Cassidy Alla
Studentka staje się ofiarą napaści seksualnej ze strony członka bractwa, który nie ponosi żadnych konsekwencji za swój czyn. Dziewczyna wraz ze swoim najlepszym przyjacielem opracowują genialny plan zemsty: postanawiają pod przykrywką dostać się do bractwa Delta Iota Kappa i zniszczyć je od środka. Problem w tym, że niespodziewanie stają się gwiazdami nowego rocznika bractwa i wkrótce wsiąkają zbyt głęboko... 4. UNTOUCHABLE scen. Julian Silver, Reiss Clauson-Wolf
Inspirowana faktami historia Eliota Nessa polującego na seryjnego mordercę zwanego w mediach "Torso Murderer", który w latach 30. XX wieku terroryzował Cleveland. 5. MINNOW scen. Zach Strauss, Chris Silber
Kiedy jej siostra znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Minnow - z pozoru emocjonalnie niezrównoważona kobieta - poruszy niebo i ziemię, by wytropić tajemniczego mężczyznę, który porwał jej siostrę. Jednak niepokojąca prawda wykracza daleko poza jedną zaginioną dziewczynę i nic - łącznie z Minnow - nie jest takie, jakie się wydaje. 6. FIXATION scen. Siena Butterfield, Erika Vázquez
Terapeutka od związków wpada w sidła niebezpiecznego trójkąta miłosnego, kiedy rozpoczyna romans z mężczyzną, który okazuje się być mężem jej nowej klientki. 7. BUILDING BOWIE scen. Alan Fox
Niedaleka przyszłość. Świat opanowała generowana przez AI nostalgia za dawnymi czasami. Główną bohaterką jest nadzorczyni androidów, która otrzymuje zadanie skonstruowanie repliki Davida Bowie'ego. Kiedy jej android zaczyna ewoluować poza granice wyznaczone przez swoje oprogramowanie, bohaterka staje przed wyborem: chronić swoją pracę czy pójść za głosem serca i swoich pogrzebanych twórczych marzeń. 8. LEVERAGE by Joe Ferran
W trakcie wrogiego przejęcia dochodzi do zabójstwa ważne osobistości biznesu. Główną podejrzaną staje się dawna królowa Wall Street. Rusza na wojnę wizerunkową, w której stawką jest jej imperium. 8. UNTITLED EROTIC TEEN FAN FICTION MOVIE scen. Morgan Lehmann
Delaney Pitts w życiu prywatnym jest kujonką i dziewicą. Ale nastolatka prowadzi też drugie życie w sieci - jako autorka erotycznych fanfików. Kiedy jednak jej wydawca domaga się książki o jej (nieistniejącym) szkolnym życiu miłosny, dziewczyna musi zwrócić się o pomoc do eksperta w tej dziedzinie, puszczalskiego kapitana szkolnej drużyny futbolowej. 10. ALPHA scen. Halil Ozsan
Sympatyczny i uprzejmy Amerykanin dostaje pozycję w bezwzględnej londyńskiej firmie inwestycyjnej. Wkrótce staje oko w oko z niewyobrażalnym koszmarem, o wiele gorszym od branży, w której pracuje. Tym koszmarem jest nienasycony potwór żądny władzy, który budzi się w nim samym. 10. WEST COAST LIVING scen. Sam Lifshutz
Kiedy przed domem pary z klasy średniej pojawia się tajemniczy van, zwykła skarga na hałas wyzwala bezlitosną kampanię psychologicznej wojny i narastającej przemocy.