Poznajcie najlepsze niezrealizowane przez Hollywood scenariusze roku

Czarna Lista 2025: TOP 10 najlepszych niezrealizowanych scenariuszy roku

Nowojorska pisarka zmaga się ze sławą swojego męża pisarza oraz jego oczekiwaniami, że wkrótce zajdzie w ciążę. Sfrustrowana napisała artykuł, w którym wygarnęła wszystko. Tekst z miejsca stał się viralem. Tak rozpoczyna się batalia, w której orężem są: uwodzenie, manipulacja i zdrada.Ambitny założyciel firmy farmaceutycznej sprzedaje część siebie charyzmatycznemu miliarderowi. Szybko orientuje się, że popełnił błąd i rusza do walki o odzyskanie kontroli nad swoją firmą, swoją przyszłością i swoim życiem.Studentka staje się ofiarą napaści seksualnej ze strony członka bractwa, który nie ponosi żadnych konsekwencji za swój czyn. Dziewczyna wraz ze swoim najlepszym przyjacielem opracowują genialny plan zemsty: postanawiają pod przykrywką dostać się do bractwa Delta Iota Kappa i zniszczyć je od środka. Problem w tym, że niespodziewanie stają się gwiazdami nowego rocznika bractwa i wkrótce wsiąkają zbyt głęboko...Inspirowana faktami historia Eliota Nessa polującego na seryjnego mordercę zwanego w mediach "Torso Murderer", który w latach 30. XX wieku terroryzował Cleveland.Kiedy jej siostra znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Minnow - z pozoru emocjonalnie niezrównoważona kobieta - poruszy niebo i ziemię, by wytropić tajemniczego mężczyznę, który porwał jej siostrę. Jednak niepokojąca prawda wykracza daleko poza jedną zaginioną dziewczynę i nic - łącznie z Minnow - nie jest takie, jakie się wydaje.Terapeutka od związków wpada w sidła niebezpiecznego trójkąta miłosnego, kiedy rozpoczyna romans z mężczyzną, który okazuje się być mężem jej nowej klientki.Niedaleka przyszłość. Świat opanowała generowana przez AI nostalgia za dawnymi czasami. Główną bohaterką jest nadzorczyni androidów, która otrzymuje zadanie skonstruowanie repliki Davida Bowie'ego. Kiedy jej android zaczyna ewoluować poza granice wyznaczone przez swoje oprogramowanie, bohaterka staje przed wyborem: chronić swoją pracę czy pójść za głosem serca i swoich pogrzebanych twórczych marzeń.W trakcie wrogiego przejęcia dochodzi do zabójstwa ważne osobistości biznesu. Główną podejrzaną staje się dawna królowa Wall Street. Rusza na wojnę wizerunkową, w której stawką jest jej imperium.Delaney Pitts w życiu prywatnym jest kujonką i dziewicą. Ale nastolatka prowadzi też drugie życie w sieci - jako autorka erotycznych fanfików. Kiedy jednak jej wydawca domaga się książki o jej (nieistniejącym) szkolnym życiu miłosny, dziewczyna musi zwrócić się o pomoc do eksperta w tej dziedzinie, puszczalskiego kapitana szkolnej drużyny futbolowej.Sympatyczny i uprzejmy Amerykanin dostaje pozycję w bezwzględnej londyńskiej firmie inwestycyjnej. Wkrótce staje oko w oko z niewyobrażalnym koszmarem, o wiele gorszym od branży, w której pracuje. Tym koszmarem jest nienasycony potwór żądny władzy, który budzi się w nim samym.Kiedy przed domem pary z klasy średniej pojawia się tajemniczy van, zwykła skarga na hałas wyzwala bezlitosną kampanię psychologicznej wojny i narastającej przemocy.