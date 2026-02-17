Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Grzesznicy" z rekordową liczbą Czarnych Szpul
"Grzesznicy" z rekordową liczbą Czarnych Szpul

W poniedziałek wręczone zostały Czarne Szpule. Są to nagrody przyznawane przez Fundację na Rzecz Promocji Afroamerykanów w Filmie. To była 26. edycja nagród i za sprawą filmu "Grzesznicy" przejdzie do historii.


"Grzesznicy" rozbijają bank



"Grzesznicy" byli wielkim faworytem gali mając aż 21 nominacji. Jednak skala zwycięstwa filmu przeszła najśmielsze oczekiwania. Film ostatecznie zdobył 14 statuetek, co jest nowym rekordem tych nagród. Co ciekawe, poprzedni rekord także należał do reżysera Ryana Cooglera. To była "Czarna Pantera" z dziesięcioma statuetkami.

"Grzesznicy" wygrali we wszystkich najważniejszych kategoriach zdobywając Czarne Szpule między innymi za film, reżyserię, scenariusz oraz nagrody aktorskie.


W ich cieniu znaleźli się inni triumfatorzy, jak Geeta Gandbhir, która dostała dwie nagrody: za dokument "Idealna sąsiadka" i krótki metraż "Diabeł ma zajęcie". Dwie nagrody otrzymał także R.T. Thorne za film "40 Acres" (nagrodzono go w kategoriach wschodzący reżyser i za najlepszy film niezależny).

Zoe Saldaña przeszła do historii jako pierwsza aktorka, która dwukrotnie wygrała w kategorii najlepsza gra głosem.

Listę wszystkich laureatów znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




