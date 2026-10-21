Czas na polski system ratingowy dla filmów kinowych

Ruszyła zbiórka podpisów pod apelem o wprowadzenie ogólnopolskiego systemu ratingowego dla filmów kinowych. Zespół Edukatorów Filmowych zachęca wszystkich, którym bliskie jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich w świadomym odbiorze treści audiowizualnych, do złożenia podpisu pod Listem otwartym do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia spójnego systemu ratingowego dla filmów wprowadzanych do dystrybucji kinowej.
Pełna treść listu oraz możliwość złożenia podpisu znajdują się TUTAJ
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Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia widzom, a w szczególności rodzicom i opiekunom dzieci oraz młodzieży, rzetelnych informacji o treściach prezentowanych na ekranie i ich adekwatności do wieku odbiorców.
System ratingowy to uporządkowany zestaw zasad, służących ocenie treści audiowizualnych pod kątem ich odpowiedniości dla różnych grup wiekowych. Składa się z dwóch głównych informacji: minimalnego zalecanego wieku widzów oraz oznaczeń informujących o potencjalnie szkodliwych treściach, takich jak przemoc, wulgarny język czy zachowania ryzykowne.
Akcja nabiera szczególnego znaczenia w kontekście narastających obaw związanych z przemocą w polskich szkołach oraz wyzwaniami, przed którymi stają dziś dzieci i młodzież. Potrzeba zapewnienia młodym ludziom bezpiecznego środowiska rozwoju obejmuje również mądre towarzyszenie im w kontakcie z treściami audiowizualnymi, które mogą wpływać na ich emocje, postawy i sposób postrzegania świata. Wprowadzenie systemu ratingowego nie zastąpi edukacji ani rozmowy z młodymi widzami, może jednak stanowić istotne wsparcie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, pomagając im podejmować świadome decyzje dotyczące repertuaru oraz inicjować rozmowy o trudnych tematach.
W Polsce wciąż brakuje jednolitego systemu ratingowego obejmującego filmy kinowe. W praktyce oznacza to, że widzowie nie zawsze mają dostęp do spójnych i wiarygodnych informacji, które pomogłyby im ocenić, czy dany film jest odpowiedni dla młodego odbiorcy.
Inicjatorzy akcji zaznaczają, że system ratingowy nie jest narzędziem cenzury ani sposobem oceny artystycznej wartości filmów. Jego zadaniem powinno być dostarczanie odbiorcom rzetelnych informacji, które umożliwią bardziej świadome podejmowanie decyzji o wyborze repertuaru. Rozwiązanie to ma służyć młodym widzom, ich opiekunom, ale też całemu rynkowi audiowizualnemu, wzmacniając transparentność i zaufanie do branży.
List spotkał się z poparciem znaczących organizacji, firm i instytucji z branży kinowej i filmowej, a także przedstawicieli innych środowisk związanych z kulturą i edukacją. Nazwy dotychczasowych sygnatariuszy znajdują się bezpośrednio pod listem otwartym: https://www.petycjeonline.com/petycja_rating
Szerokie grono podpisanych pod apelem potwierdza, że potrzeba wprowadzenia przejrzystych zasad informowania o treściach filmowych wykracza poza interesy pojedynczych grup i stanowi istotny temat dla całego sektora audiowizualnego.
Sygnatariusze listu apelują do przedstawicieli władz o podjęcie działań legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz wprowadzenia ogólnopolskiego systemu ratingowego, który obejmowałby wszystkie filmy wchodzące do dystrybucji kinowej w Polsce. List zwraca jednocześnie uwagę, że prace nad systemem powinny uwzględniać perspektywę wszystkich zainteresowanych stron: twórców, dystrybutorów, właścicieli kin, organizacji społecznych, ekspertów i widzów.
Inicjatorem listu i akcji zbierania podpisów jest Zespół Edukatorów Filmowych (ZEF) – organizacja od lat działająca na rzecz edukacji filmowej i świadomego odbioru treści audiowizualnych, wyróżniona w 2026 roku Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja. Jednym z najważniejszych elementów zaangażowania ZEF w sprawę systemu ratingowego jest Księga ratingu - wydana w 2025 roku bezpłatna publikacja zawierająca propozycję rozwiązań dotyczących klasyfikacji treści filmowych.
Szczegółowe informacje na temat Zespołu Edukatorów Filmowych: https://zef.org.pl/
Księga ratingu w wersji PDF do pobrania TUTAJ
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