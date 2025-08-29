Newsy Czas to pieniądz: przegląd filmowy w Nadbałtyckim Centrum Kultury
news

Czas to pieniądz: przegląd filmowy w Nadbałtyckim Centrum Kultury

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Czas+to+pieni%C4%85dz%3A+przegl%C4%85d+filmowy+w+Nadba%C5%82tyckim+Centrum+Kultury-162683
Jedne filmy starzeją się lepiej, drugie gorzej, lepszy pieniądz wypiera ten gorszy. Patrząc wstecz, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku chce zaprezentować trzy filmy gatunkowe  z najlepszego kruszcu. Jak mówi przysłowie – kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...


Pieniądze – to właśnie ten fenomen będzie tematem przewodnim mini przeglądu "Czas to pieniądz”, organizowanego w ramach projektu "50 na 50", upamiętniającego historię pięćdziesięciu edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wcześniej w Gdańsku).

W skład programu przeglądu wejdą trzy filmy z lat 70., 80. i 90., będące mistrzowskimi rodzimymi adaptacjami formatów filmu sensacyjnego, filmu noir i thrillera. Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku pokaże produkcje ze ścisłego kanonu polskiego kina, jednocześnie reprezentujące nurt, przez długie okresy niedoceniany w głównym obiegu festiwalowym, w pejzażu zdominowanym przez kino artystyczne. Przegląd ukazuje ewolucję myślenia o formach gatunkowych, ale także uniwersalną, zarówno wznoszącą jak i poniżającą, siłę pieniądza. 

Rozgośćcie się w najbardziej spektakularnej sali kinowej w północnej Polsce, skąd wyruszymy w rejs przez nadbałtycką kinematografię! W cyklu Bałtyk Movie organizatorzy przybliżają oryginalne, mniej znane zjawiska i produkcje filmowe, przygotowując pokazy w gotyckim Centrum św. Jana w Gdańsku, powstałym w połowie XIV wieku.

Program przeglądu:

5 września, godz. 19:00 
 "Przepraszam, czy tu biją?”, reż. Marek Piwowski, 1976, 82 min. prelekcja: Paweł Biliński

6 września, godz. 19:00 
"Wielki Szu”, reż. Sylwester Chęciński, 1982, 96 min. prelekcja: Patrycja Blindow

7 września, godz. 19:00 
"Dług”, reż. Krzysztof Krauze, 1999, 97 min. prelekcja: Marta Maciejewska

Cena biletów: jeden seans: 10,00 zł; karnet na 3 seanse: 20,00 zł

Szczegóły: https://nck.org.pl/pl/wydarzenie/6733/baltyk-movie-czas-pieniadz-50-na-50

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca "Tożsamości Bourne'a" odkryje tożsamość twórcy Bitcoina?

VOD Seriale

Co zrobić, jeśli nie podoba się wam 2. sezon "The Last of Us"?

17 komentarzy
Filmy

"Czwartkowy Klub Zbrodni" – recenzja. "Na noże" dla emerytów?

Filmy

Legenda polskiego kina w obsadzie filmowej "Lalki"!

19 komentarzy
Seriale

"Minuta ciszy" – zwiastun drugiego sezonu

Filmy

Legendarny reżyser mógł stanąć za sterami "Terminatora 3"

33 komentarze
Seriale

"Specjalista" z lat 90. zostanie współczesnym serialem?

2 komentarze