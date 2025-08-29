Czas to pieniądz: przegląd filmowy w Nadbałtyckim Centrum Kultury

Jedne filmy starzeją się lepiej, drugie gorzej, lepszy pieniądz wypiera ten gorszy. Patrząc wstecz, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku chce zaprezentować trzy filmy gatunkowe z najlepszego kruszcu. Jak mówi przysłowie – kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...
Pieniądze – to właśnie ten fenomen będzie tematem przewodnim mini przeglądu "Czas to pieniądz”, organizowanego w ramach projektu "50 na 50", upamiętniającego historię pięćdziesięciu edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wcześniej w Gdańsku).
W skład programu przeglądu wejdą trzy filmy z lat 70., 80. i 90., będące mistrzowskimi rodzimymi adaptacjami formatów filmu sensacyjnego, filmu noir i thrillera. Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku pokaże produkcje ze ścisłego kanonu polskiego kina, jednocześnie reprezentujące nurt, przez długie okresy niedoceniany w głównym obiegu festiwalowym, w pejzażu zdominowanym przez kino artystyczne. Przegląd ukazuje ewolucję myślenia o formach gatunkowych, ale także uniwersalną, zarówno wznoszącą jak i poniżającą, siłę pieniądza.
Rozgośćcie się w najbardziej spektakularnej sali kinowej w północnej Polsce, skąd wyruszymy w rejs przez nadbałtycką kinematografię! W cyklu Bałtyk Movie organizatorzy przybliżają oryginalne, mniej znane zjawiska i produkcje filmowe, przygotowując pokazy w gotyckim Centrum św. Jana w Gdańsku, powstałym w połowie XIV wieku.
Program przeglądu:
5 września, godz. 19:00
"Przepraszam, czy tu biją?
”, reż. Marek Piwowski, 1976, 82 min.
prelekcja: Paweł Biliński
6 września, godz. 19:00
"Wielki Szu
”, reż. Sylwester Chęciński, 1982, 96 min.
prelekcja: Patrycja Blindow
7 września, godz. 19:00
"Dług
”, reż. Krzysztof Krauze, 1999, 97 min.
prelekcja: Marta Maciejewska
Cena biletów: jeden seans: 10,00 zł; karnet na 3 seanse: 20,00 zł
Szczegóły: https://nck.org.pl/pl/wydarzenie/6733/baltyk-movie-czas-pieniadz-50-na-50