Czekacie na "Lalkę"? Jest nowa zapowiedź, a w niej plejada polskich gwiazd

Właśnie zadebiutował nowy teaser ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego trafi do polskich kin 30 września i już od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie. Teraz możemy zobaczyć kolejne kadry z produkcji. W głównych rolach m.in.: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat.
"Lalka"
Akcja filmu przeniesie widzów do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnienie swoich pragnień.
W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński
, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska
, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat
. Na ekranie zobaczymy również Andrzeja Seweryna
, Marię Dębską
, Mateusza Damięckiego
, Krystynę Jandę
, Agatę Kuleszę
, Karolinę Gruszkę
, Borysa Szyca
, Maję Ostaszewską
i wielu innych.
Rozmach produkcji widać nie tylko w obsadzie. Budżet filmu wynosi około 15 mln euro, czyli blisko 63 mln zł. To sprawia, że "Lalka
" znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych polskich produkcji w historii.