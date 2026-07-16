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Czekacie na "Lalkę"? Jest nowa zapowiedź, a w niej plejada polskich gwiazd

Filmweb, youtube.com /
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Czekacie na &quot;Lalkę&quot;? Jest nowa zapowiedź, a w niej plejada polskich gwiazd
Właśnie zadebiutował nowy teaser ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego trafi do polskich kin 30 września i już od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie. Teraz możemy zobaczyć kolejne kadry z produkcji. W głównych rolach m.in.: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat.

"Lalka"

"Lalka" – zobacz nową zapowiedź filmu z Marcinem Dorocińskim



Akcja filmu przeniesie widzów do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnienie swoich pragnień.


W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat. Na ekranie zobaczymy również Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską i wielu innych.

Rozmach produkcji widać nie tylko w obsadzie. Budżet filmu wynosi około 15 mln euro, czyli blisko 63 mln zł. To sprawia, że "Lalka" znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych polskich produkcji w historii. 

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