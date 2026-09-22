Newsy Filmy Czekaliście na to 12 lat. Koniec zdjęć do sequela "Coś za mną chodzi"
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Czekaliście na to 12 lat. Koniec zdjęć do sequela "Coś za mną chodzi"

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Czekali%C5%9Bcie+na+to+12+lat.+Koniec+zdj%C4%99%C4%87+do+sequela+%22Co%C5%9B+za+mn%C4%85+chodzi%22-168700
Czekaliście na to 12 lat. Koniec zdjęć do sequela &quot;Coś za mną chodzi&quot;
Radujcie się. Po latach obiecywań wreszcie mamy konkret: prace na planie filmu "They Follow" właśnie dobiegły końca. Informację na ten temat podała firma producencka Curious Gremlin w poście w mediach społecznościowych.

Co wiemy o "They Follow"?



"They Follow" to rzecz jasna sequel filmu "Coś za mną chodzi". Oryginał miał swoją premierę w 2014 roku i szybko zyskał miano kultowego. Kosztujący 2 mln dolarów horror był w stanie zarobić ponad 23 mln.

Oryginał z 2014 roku opowiadał o Jay Height (Maika Monroe), która stała się celem przerażającego, nadprzyrodzonego bytu. Istota przybierała postać losowych ludzi i nieustannie podążała za swoją ofiarą. Jedynym sposobem na chwilowe pozbycie się klątwy było przekazanie jej kolejnej osobie.


Szczegóły fabuły "They Follow" wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiemy jednak, że Maika Monroe powróci jako Jay, a za kamerą stanął reżyser oryginału David Robert Mitchell.

Znamy także obsadę. W horrorze pojawią się: Jackie Earle Haley, Justine Lupe, Anna Mirodin, Jayne Taini, Michael Gandolfini, Tom Pecinka, Melora Walters, Ben Krieger, Natalie Shinnick, Jan Hoag oraz Naomi Ackie.

"They Follow" nie ma na razie wyznaczonej daty premiery. Wszyscy spodziewają się jednak, że film zobaczymy w przyszłym roku.

Zwiastun filmu "Coś za mną chodzi"




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