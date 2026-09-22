Czekaliście na to 12 lat. Koniec zdjęć do sequela "Coś za mną chodzi"

Radujcie się. Po latach obiecywań wreszcie mamy konkret: prace na planie filmu "They Follow" właśnie dobiegły końca. Informację na ten temat podała firma producencka Curious Gremlin w poście w mediach społecznościowych.
Co wiemy o "They Follow"?
"They Follow
" to rzecz jasna sequel filmu "Coś za mną chodzi"
. Oryginał miał swoją premierę w 2014 roku i szybko zyskał miano kultowego. Kosztujący 2 mln dolarów horror był w stanie zarobić ponad 23 mln.
Oryginał z 2014 roku opowiadał o Jay Height (Maika Monroe
), która stała się celem przerażającego, nadprzyrodzonego bytu. Istota przybierała postać losowych ludzi i nieustannie podążała za swoją ofiarą. Jedynym sposobem na chwilowe pozbycie się klątwy było przekazanie jej kolejnej osobie.
Szczegóły fabuły "They Follow
" wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiemy jednak, że Maika Monroe
powróci jako Jay, a za kamerą stanął reżyser oryginału David Robert Mitchell
.
Znamy także obsadę. W horrorze pojawią się: Jackie Earle Haley
, Justine Lupe
, Anna Mirodin
, Jayne Taini
, Michael Gandolfini
, Tom Pecinka
, Melora Walters
, Ben Krieger
, Natalie Shinnick
, Jan Hoag
oraz Naomi Ackie
.
"They Follow
" nie ma na razie wyznaczonej daty premiery. Wszyscy spodziewają się jednak, że film zobaczymy w przyszłym roku.
Zwiastun filmu "Coś za mną chodzi"