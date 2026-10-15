Cztery polskie filmy walczą o Europejskie Nagrody Filmowe 2027

Europejska Akademia Filmowa zaprezentowała skrócone listy filmów, które w tym roku walczyć będą o Europejskie Nagrody Filmowe. Są wśród nich tytuły zrealizowane przy udziale Polski.
Polska reprezentacja na Europejskich Nagrodach Filmowych
Jeśli chodzi o pełnometrażowe filmy fabularne
, to niestety w tym roku obecność polskich (ko)produkcji jest niezwykle skromna. Na liście jest bowiem tylko jeden film – "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.
Obraz jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wcześniej zdobył nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes, a także dwie nagrody (za reżyserię i scenografię) na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
"Ojczyzna
" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler
), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller
) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak wcześniej podjął trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Ojczyzna"
Dużo lepiej wygląda polska reprezentacja w kategoriach dokumentalnych
. O EFA ubiegać się będą aż trzy polskie koprodukcje
. Są to: "Bez końca", reż. Michał Marczak
Opowieść o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. "Listy", reż. Andrei Kutsila
Portret współczesnej Białorusi przez pryzmat losów ludzi, którzy przeszli przez piekło więzienia, represji i emigracji. To głosy, które autorytarny reżim usiłował uciszyć. "Ślady", reż. Alisa Kovalenko i Marysia Nikitiuk
Opowieść o ukraińskich kobietach, które po doświadczeniu przemocy seksualnej i tortur związanych z rosyjską agresją odważnie przełamują milczenie, dokumentując zbrodnie i niosąc pomoc innym ofiarom.
Ogółem na skróconych listach filmów ubiegających się o nominacje znalazło się 68 tytułów. Europejskie Nagrody Filmowe
zostaną wręczone 16 stycznia w Atenach.
Zwiastun filmu "Bez końca"