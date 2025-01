Czwarta część "Ocean's 11" coraz bliżej. Film ma reżysera. To twórca "Bullet Train"

George Clooney powraca jako Danny Ocean

Getty Images © Jason LaVeris



David Leitch



Zwiastun filmu "Bullet Train"

Informację o tym, że nowy film powstaje ogłosił w 2023 roku odtwórca roli Danny'ego Oceana, który ma być producentem całości.Wtedy twierdził, że jest już scenariusz, choć nie powiedział, kto jest jego autorem. Mówił również, że film najprawdopodobniej nie będzie się nazywał, ale to właśnie taki tytuł podaje The Hollywood Reporter.O projekcie na razie nie wiadomo nic. Jeśli udział Davida Leitcha jako reżysera potwierdzi się, to będzie to kolejna wskazówka, żerównież powróci. Pitt zagrał bowiem niedawno w akcyjniaku Leitcha Pitt też niedawno spotkali się na planie, przy okazji filmuCzy Matt Damon Casey Affleck i inne gwiazdy trylogii Stevena Soderbergha powrócą? THR o tym nie wspomina.Warto jednak pamiętać, że. Gwiazdami kolejnego projektu są. Jego akcja osadzona została w latach 60. XX wieku. Za kamerą stanie