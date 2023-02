Scorsese pokaże w Cannes film z DiCaprio?

Martin Scorsese wraca do Cannes?

O czym opowie "Killers of the Flower Moon"?

W środowisku filmowym pojawiają się głosy, że najnowszy film twórcy " Irlandczyka ",Teraz temat powraca, choć to wciąż jedynie spekulacja i kwestia pozostaje otwarta.Jeśli " Killers of the Flower Moon " faktycznie trafi do Cannes, będzie to. W 1976 roku " Taksówkarz " zdobył tam Złotą Palmę, a w 1986 roku " Po godzinach " zostało wyróżnione za najlepszą reżyserię.76. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 16 - 27 maja 2023.Scenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.W obsadzie znaleźli się Leonardo DiCaprio Film powstaje dla wytwórni Paramount i Apple'a - firmy podzieliły się kosztami, kiedy budżet urósł do 200 milionów dolarów. Produkcja doczeka się szerokiej dystrybucji w kinach na całym świecie. Następnie trafi na platformę streamingową Apple'a.W tej chwili ostatnim filmem Scorsesego jest "Irlandczyk":