Czy "Król dopalaczy" to polski "Wilk z Wall Street"? Tak było na premierze

źródło: Materiały prasowe
Wczoraj w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta premiera filmu "Król dopalaczy", który wchodzi do kin w najbliższy piątek. Zobaczcie, co działo się na czerwonym dywanie i co powiedziały nam gwiazdy produkcji, Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander i Katarzyna Gałązka, oraz reżyser Pat Howl. Twórcy opowiedzieli m.in. o tym, czy porównanie z "Wilkiem z Wall Street" jest trafne.


Gwiazdy na premierze filmu "Król dopalaczy"


a1.jpg



O czym opowiada "Król dopalaczy"?



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.
   

"Król dopalaczy" – zwiastun


Król dopalaczy  (2026)

