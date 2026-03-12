Czy "Król dopalaczy" to polski "Wilk z Wall Street"? Tak było na premierze

Wczoraj w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta premiera filmu "Król dopalaczy", który wchodzi do kin w najbliższy piątek. Zobaczcie, co działo się na czerwonym dywanie i co powiedziały nam gwiazdy produkcji, Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander i Katarzyna Gałązka, oraz reżyser Pat Howl. Twórcy opowiedzieli m.in. o tym, czy porównanie z "Wilkiem z Wall Street" jest trafne. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Gwiazdy na premierze filmu "Król dopalaczy"
O czym opowiada "Król dopalaczy"?
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i - niczym "Wilk z Wall Street
" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.
"Król dopalaczy" – zwiastun