Czy 20-letni debiutant wyreżyserował "Backrooms"? Mark Duplass zabiera głos

Czy horror "Backrooms" wyreżyserował 20-letni debiutant Kane Parsons? A może w sekrecie wyręczyli go starzy wyjadacze tacy jak James Wan czy Osgood Perkins? W obliczu spekulacji głos w obronie reżysera zabrał Mark Duplass.
Mark Duplass dementuje plotki dotyczące reżysera "Backrooms"
Kane Parsons Getty Images © Amanda Edwards
stanął za kamerą horroru "Backrooms"
rozwijającego serię filmików, które twórca zaczął publikować na YouTubie jako nastolatek w 2022 roku. Wśród producentów filmu są uznani reżyserzy horrorów, tacy jak James Wan i Osgood Perkins, co dało początek teorii, jakoby Parsons nie wyreżyserował filmu samodzielnie.
Kiedy użytkownik serwisu X napisał "wszyscy wiemy, że Kane Parsons absolutnie nie wyreżyserował tego filmu"
, głos w obronie młodego twórcy zabrał Mark Duplass
. Aktor wystąpił w "Backrooms
" u boku Renate Reinsve
i Chiwetela Ejiofora
. Z całym szacunkiem, ale nie pamiętam, żeby widział cię na planie
, napisał Duplass
. Kiedy sam tam byłem, Kane miał stuprocentową kontrolę. Wiekszą niż wielu trzykrotnie starszych od niego reżyserów.
"Backrooms" – zwiastun
Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.