Newsy Filmy Czy 20-letni debiutant wyreżyserował "Backrooms"? Mark Duplass zabiera głos
Filmy

Czy 20-letni debiutant wyreżyserował "Backrooms"? Mark Duplass zabiera głos

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Czy+20-letni+debiutant+wyre%C5%BCyserowa%C5%82+%22Backrooms%22+Mark+Duplass+zabiera+g%C5%82os-166820
Czy 20-letni debiutant wyreżyserował &quot;Backrooms&quot;? Mark Duplass zabiera głos
źródło: Materiały prasowe
Czy horror "Backrooms" wyreżyserował 20-letni debiutant Kane Parsons? A może w sekrecie wyręczyli go starzy wyjadacze tacy jak James Wan czy Osgood Perkins? W obliczu spekulacji głos w obronie reżysera zabrał Mark Duplass.

Mark Duplass dementuje plotki dotyczące reżysera "Backrooms"



GettyImages-2275109735.jpg Getty Images © Amanda Edwards

Kane Parsons stanął za kamerą horroru "Backrooms" rozwijającego serię filmików, które twórca zaczął publikować na YouTubie jako nastolatek w 2022 roku. Wśród producentów filmu są uznani reżyserzy horrorów, tacy jak James Wan i Osgood Perkins, co dało początek teorii, jakoby Parsons nie wyreżyserował filmu samodzielnie. 

Kiedy użytkownik serwisu X napisał "wszyscy wiemy, że Kane Parsons absolutnie nie wyreżyserował tego filmu", głos w obronie młodego twórcy zabrał Mark Duplass. Aktor wystąpił w "Backrooms" u boku Renate Reinsve i Chiwetela Ejiofora.

Z całym szacunkiem, ale nie pamiętam, żeby widział cię na planie, napisał Duplass. Kiedy sam tam byłem, Kane miał stuprocentową kontrolę. Wiekszą niż wielu trzykrotnie starszych od niego reżyserów.


"Backrooms" – zwiastun




Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Sytuacja zmienia się, gdy Clark przestaje przychodzić na wizyty — zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. W trakcie poszukiwań trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się coś nienaturalnego.

Powiązane artykuły Backrooms. Bez wyjścia

Zobacz wszystkie artykuły

Backrooms. Bez wyjścia  (2026)

 Backrooms. Bez wyjścia

The Backrooms  (2022)

 The Backrooms

Najnowsze Newsy

Filmy

"Straszny film" na pokazach przedpremierowych

1 komentarz
Gry

"Wiedźmin 3". Plotki były prawdziwe. Nadchodzi nowy dodatek!

20 komentarzy

Nie żyje Albert Wolsky, dwukrotny laureat Oscara

2 komentarze
Filmy

Reżyser "Wojny" kręci western

6 komentarzy
Seriale

Cooper Hoffman gwiazdą nowego serialu. O czym opowie "Durango"?

VOD Seriale

Amazon ma nowy hit. Tylko "Pierścienie Władzy" i "Fallout" oglądały się lepiej

8 komentarzy
Filmy

"Clickbait". Russell Crowe odpowiada na krytykę po spięciu z fanami

34 komentarze