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Czy Daniel Radcliffe obejrzy serialową adaptację "Harry'ego Pottera"? Aktor ma wątpliwości

Deadline / autor: /
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Czy Daniel Radcliffe obejrzy serialową adaptację &quot;Harry'ego Pottera&quot;? Aktor ma wątpliwości
źródło: Getty Images
autor: Rob Kim
W tegoroczne Boże Narodzenie zadebiutuje serialowa adaptacja cyklu "Harry Potter" i choć można się spodziewać, że przyciągnie przed ekrany wielu widzów, to prawdopodobnie zabraknie wśród nich Daniela Radcliffe'a - odtwórcy roli Harry'ego w filmowych adaptacjach. 

Radcliffe nie poświęca czasu na seriale



W rozmowie z Associated Press aktor przyznał, że nie jest pewien, czy zamierza oglądać nową adaptację. Wyjaśnił, że spędził już wystarczająco dużo czasu w świecie stworzonym przez J.K. Rowling. Dodał też, że na co dzień niemal w ogóle nie ogląda telewizji: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę oglądał. Mam już za sobą sporo "Harry'ego Pottera", a poza tym nie oglądam żadnych seriali.



Radcliffe dodał, że nie nadrobił nawet kilku produkcji uznawanych za telewizyjne klasyki. Wśród nich wymienił "Breaking Bad" i "Mad Men". Jak zauważył, osiem godzin to jednak sporo czasu na oglądanie czegokolwiek.

Aktor odniósł się również do Dominica McLaughlina, który przejął po nim rolę młodego czarodzieja. Nie zamierza udzielać swojemu następcy żadnych rad. Uważa, że młody chłopak świetnie poradzi sobie bez jego wskazówek, a sam nie chce, by jego słowa niepotrzebnie ciążyły na McLaughlinie podczas kolejnych wywiadów. Radcliffe wyraził też nadzieję, że pewnego dnia będą mieli okazję się poznać. 

"Harry Potter" - zwiastun serialu



Nowa adaptacja cyklu powieści J.K. Rowling przenosi widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii.

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