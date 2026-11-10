Czy Daniel Radcliffe obejrzy serialową adaptację "Harry'ego Pottera"? Aktor ma wątpliwości

W tegoroczne Boże Narodzenie zadebiutuje serialowa adaptacja cyklu "Harry Potter" i choć można się spodziewać, że przyciągnie przed ekrany wielu widzów, to prawdopodobnie zabraknie wśród nich Daniela Radcliffe'a - odtwórcy roli Harry'ego w filmowych adaptacjach.
Radcliffe nie poświęca czasu na seriale
W rozmowie z Associated Press aktor przyznał, że nie jest pewien, czy zamierza oglądać nową adaptację. Wyjaśnił, że spędził już wystarczająco dużo czasu w świecie stworzonym przez J.K. Rowling
. Dodał też, że na co dzień niemal w ogóle nie ogląda telewizji: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę oglądał. Mam już za sobą sporo "Harry'ego Pottera", a poza tym nie oglądam żadnych seriali. Radcliffe
dodał, że nie nadrobił nawet kilku produkcji uznawanych za telewizyjne klasyki. Wśród nich wymienił "Breaking Bad
" i "Mad Men
". Jak zauważył, osiem godzin to jednak sporo czasu na oglądanie czegokolwiek.
Aktor odniósł się również do Dominica McLaughlina
, który przejął po nim rolę młodego czarodzieja. Nie zamierza udzielać swojemu następcy żadnych rad. Uważa, że młody chłopak świetnie poradzi sobie bez jego wskazówek, a sam nie chce, by jego słowa niepotrzebnie ciążyły na McLaughlinie
podczas kolejnych wywiadów. Radcliffe
wyraził też nadzieję, że pewnego dnia będą mieli okazję się poznać.
"Harry Potter" - zwiastun serialu
Nowa adaptacja cyklu powieści J.K. Rowling
przenosi widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera
, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii.