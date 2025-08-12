Ryan Reynolds znów trolluje fanów Marvela? A może ujawnia szczegóły "Avengers: Doomsday"?

Ryan Reynolds znów to zrobił. Na Instagramie opublikował post, który rozbudził nadzieje wielu fanów. Co znaczy opublikowana przez gwiazdę "Deadpoola" grafika?
Czy "Jezus Marvela" spotka wreszcie Avengers?
Opublikowana w mediach grafika prezentuje logo Avengers, na którym wymalowany został znak anarchii. Ryan Reynolds nie dodał do grafiki żadnego opisu ani komentarza.
W sieci rzecz jasna zagotowało się od spekulacji. Wiele osób chce wierzyć, że grafika ta oznacza potwierdzenie obecności Deadpoola
w widowisku "Avengers: Doomsday"
. Oficjalnie Marvel na ten tema milczy, ale pamiętajmy, że w filmie jest już potwierdzona obecność Channinga Tatuma
, który powróci jako Gambit
znany z filmu "Deadpool & Wolverine
".
O filmie "Avengers: Doomsday"
wiemy niewiele. Za całość odpowiadają bracia Russo
. Premiera planowana jest na grudzień przyszłego roku.
Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"