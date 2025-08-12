Newsy Filmy Ryan Reynolds znów trolluje fanów Marvela? A może ujawnia szczegóły "Avengers: Doomsday"?
Ryan Reynolds znów trolluje fanów Marvela? A może ujawnia szczegóły "Avengers: Doomsday"?

Ryan Reynolds znów to zrobił. Na Instagramie opublikował post, który rozbudził nadzieje wielu fanów. Co znaczy opublikowana przez gwiazdę "Deadpoola" grafika?

Czy "Jezus Marvela" spotka wreszcie Avengers?



Opublikowana w mediach grafika prezentuje logo Avengers, na którym wymalowany został znak anarchii. Ryan Reynolds nie dodał do grafiki żadnego opisu ani komentarza.


W sieci rzecz jasna zagotowało się od spekulacji. Wiele osób chce wierzyć, że grafika ta oznacza potwierdzenie obecności Deadpoola w widowisku "Avengers: Doomsday". Oficjalnie Marvel na ten tema milczy, ale pamiętajmy, że w filmie jest już potwierdzona obecność Channinga Tatuma, który powróci jako Gambit znany z filmu "Deadpool & Wolverine".

O filmie "Avengers: Doomsday" wiemy niewiele. Za całość odpowiadają bracia Russo. Premiera planowana jest na grudzień przyszłego roku.

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"




