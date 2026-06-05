Czy Denzel Washington zostanie "Hannibalem"? Netflix nie chce wydać 200 milionów dolarów

Na stronach Filmwebu pisaliśmy, że Netflix szykuje się do realizacji wysokobudżetowego widowiska historycznego "Hannibal". Wygląda jednak na to, że produkcja natrafiła na problemy i prace nad nią zostały - przynajmniej czasowo - wstrzymane.
Netflix zatrzymuje prace nad "Hannibalem"
Za widowisko "Hannibal"
odpowiada reżyser wielkiego tegorocznego hitu kinowego, jakim jest "Michael
", czyli Antoine Fuqua
. W głównej roli ma się pojawić Denzel Washington
, który dopiero co grał w filmie o starożytnym Rzymie, czyli w "Gladiatorze II
". Fuqua
i Washington
doskonale się znają, nakręcili wspólnie serię "Bez litości
". Zdjęcia do "Hannibala" miały ruszyć w drugiej połowie roku.
Kręcone powinny być we Włoszech. Fuqua był już w trakcie wyboru lokacji na zdjęcia. Zaczął się też casting do pozostałych ról w widowisku.
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Jednak wszystkie przygotowania do realizacji filmu zostały przerwane. Powodem są koszty produkcji. Budżet widowiska może przekroczyć 200 milionów dolarów
i wygląda na to, że Netflix chce dokonać cięcia kosztów. Czy uda się wypracować kompromis i film powstanie? Na razie nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Hannibal żył w latach 247-183 p.n.e. Był kartagińskim dowódcą wojskowym i politykiem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych wodzów starożytności. Film Fuquy ma się skupić na okresie drugiej wojny punickiej
(218-201 p.n.e.), podczas której Hannibal zdumiał świat dokonując ponoć niemożliwego czynu: przeprawił swoją armię wraz ze słoniami przez Alpy i zaatakował Rzym od północy. W Italii Hannibal odniósł kilka spektakularnych zwycięstw. Jednak Rzymianie zaczęli nękać europejskie kolonie Kartaginy, a w 204 roku armia Scypiona Afrykańskiego Starszego zagroziła samej Kartaginie. Hannibal został odwołany do obrony stolicy, gdzie wkrótce musiał przystać na upokarzający Kartaginę pokój.
Zwiastun widowiska "Gladiator II", w którym wystąpił Denzel Washington