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Czy Denzel Washington zostanie "Hannibalem"? Netflix nie chce wydać 200 milionów dolarów

Deadline / autor: /
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Czy Denzel Washington zostanie &quot;Hannibalem&quot;? Netflix nie chce wydać 200 milionów dolarów
Na stronach Filmwebu pisaliśmy, że Netflix szykuje się do realizacji wysokobudżetowego widowiska historycznego "Hannibal". Wygląda jednak na to, że produkcja natrafiła na problemy i prace nad nią zostały - przynajmniej czasowo - wstrzymane.

Netflix zatrzymuje prace nad "Hannibalem"



Za widowisko "Hannibal" odpowiada reżyser wielkiego tegorocznego hitu kinowego, jakim jest "Michael", czyli Antoine Fuqua. W głównej roli ma się pojawić Denzel Washington, który dopiero co grał w filmie o starożytnym Rzymie, czyli w "Gladiatorze II". Fuqua i Washington doskonale się znają, nakręcili wspólnie serię "Bez litości".

Zdjęcia do "Hannibala" miały ruszyć w drugiej połowie roku. Kręcone powinny być we Włoszech. Fuqua był już w trakcie wyboru lokacji na zdjęcia. Zaczął się też casting do pozostałych ról w widowisku.

GettyImages-2230044255.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Jednak wszystkie przygotowania do realizacji filmu zostały przerwane. Powodem są koszty produkcji. Budżet widowiska może przekroczyć 200 milionów dolarów i wygląda na to, że Netflix chce dokonać cięcia kosztów. Czy uda się wypracować kompromis i film powstanie? Na razie nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Hannibal żył w latach 247-183 p.n.e. Był kartagińskim dowódcą wojskowym i politykiem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych wodzów starożytności.

Film Fuquy ma się skupić na okresie drugiej wojny punickiej (218-201 p.n.e.), podczas której Hannibal zdumiał świat dokonując ponoć niemożliwego czynu: przeprawił swoją armię wraz ze słoniami przez Alpy i zaatakował Rzym od północy. W Italii Hannibal odniósł kilka spektakularnych zwycięstw. Jednak Rzymianie zaczęli nękać europejskie kolonie Kartaginy, a w 204 roku armia Scypiona Afrykańskiego Starszego zagroziła samej Kartaginie. Hannibal został odwołany do obrony stolicy, gdzie wkrótce musiał przystać na upokarzający Kartaginę pokój.

Zwiastun widowiska "Gladiator II", w którym wystąpił Denzel Washington




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