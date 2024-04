Nie zobaczymy "Megalopolis"? Film Coppoli nie opłaca się dystrybutorom

Coppola chce dużego budżetu na promocję. Studia nie są skore do wydawania pieniędzy

Zwiastun filmu "Twixt"

to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Teraz trwa proces odbudowy. Dochodzi do starcia dwóch wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera . Z drugiej strony jest pragmatyczny burmistrz ( Giancarlo Esposito ). Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa.po tym, jak nikt w Hollywood nie chciał wyprodukować jego dzieła. Liczył jednak, że któraś z wytwórni pokryje budżet na promocję. A ten zdaniem Coppoli nie może być mały. Według THRTo są budżety, których nie są w stanie zorganizować mniejsi gracze. Zaś, by uzasadniać takie koszty. Jak powiedziała jedna z osób, która była na pokazie: Wszyscy kibicujemy Francisowi, ale jest też aspekt biznesowy.Ostatnim filmem Coppoli , który trafił do dystrybucji, pozostajez 2011 roku. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: