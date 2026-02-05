Czy gwiazdor "Gorącej rywalizacji" zagra u reżysera "Wartości sentymentalnej"?

Hudson Williams – świeżo upieczony gwiazdor serialu "Gorąca rywalizacja" – dorzucił do fanowskich spekulacji solidną porcję paliwa. W najnowszym wywiadzie na YouTube aktor bez ogródek opowiada o tym, jak ogromnym podziwem darzy Joachima Triera i jak bardzo ceni jego kino. A kiedy celebryta zaczyna mówić o reżyserze w takim tonie, internet momentalnie robi jedno: łączy kropki. Trier
to dziś nazwisko, które działa na branżę jak magnes – jego "Wartość sentymentalna
" już jest ustawiana w roli jednego z najgłośniejszych tytułów sezonu. A Williams
? Po sukcesie "Gorącej rywalizacji
" (serial rozkręcił jego popularność na serio) wygląda na to, że celuje wyżej niż tylko kolejne romantyczne role.
Czy to tylko filmowe zauroczenie i kurtuazyjna laurka w wywiadzie, czy może pierwszy mały sygnał pod przyszłą współpracę? Na razie żadnych oficjalnych ogłoszeń, ale jedno jest pewne: taki zachwyt rzadko przechodzi bez echa – zwłaszcza w świecie castingu.
Serial "Gorąca rywalizacja
" już dostępny od 6 lutego na platformie HBO Polska. "Wartość sentymentalna" w kinach od 27 lutego.
Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna"
