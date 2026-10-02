Czy James Gunn i Peter Safran zostaną w Skydance? Znamy los szefów DC Studios

W Skydance Safran i Gunn odpowiadać będą za produkcje związane z komiksami. Jednak nie będą całkowicie niezależni. Ich szefami zostaną Dana Goldberg i Josh Greenstein, czyli obecni szefowie Paramount Pictures. To ta dwójka została wskazana przez Ellisona jako szefowie całej filmowej produkcji Skydance.
Ten rok jest dla DC Studios mieszany. Z jednej strony kinowa "Supergirl" okazała się klapą w box office, z drugiej strony dobrą oglądalnością cieszy się serial "Latarnie". Za chwilę do kin trafi stosunkowo tani (w porównaniu z innymi produkcjami DC Studios) horror "Clayface". Z kolei sam James Gunn zajęty jest obecnie realizacją "Man of Tomorrow", będącego sequelem "Supermana". Obraz ma trafić do kin w przyszłym roku.
Safran i Gunn kierują DC Studios od października 2022 roku.
Materiał wideo promujący Skydance
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