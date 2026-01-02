Newsy Seriale Twórcy "Stranger Things" komentują finał. Co stało się z Jedenastką?
Twórcy "Stranger Things" komentują finał. Co stało się z Jedenastką?

Twórcy &quot;Stranger Things&quot; komentują finał. Co stało się z Jedenastką?
"Stranger Things" dobiegło końca - od wczoraj na Netfliksie możemy oglądać finałowy, dwugodzinny odcinek serialu. Jego twórcy, Matt Duffer i Ross Duffer, udzielili wywiadu, w którym odnoszą się do wydarzeń z finału, w tym do wątku Jedenastki.  

Uwaga! Poniżej duże spoilery dotyczące zakończenia!

Dufferowie o losach Jedenastki



stranger-things-jedenastka.jpg


Losy Jedenastki (Millie Bobby Brown) są niejednoznaczne - z pozoru wydaje się, że bohaterka poświęciła się dla innych, zostawszy w niszczonej Drugiej Stronie. Mike ma jednak teorię, że tak naprawdę uciekła z pomocą mocy Kali i teraz się ukrywa. Jak podkreślają twórcy, brak jasnej odpowiedzi był świadomą decyzją scenariuszową.

Ross Duffer tłumaczy, że Jedenastka od początku miała nie pojawić się w finałowej scenie w piwnicy Mike'a, a jej nieobecność była kluczowa dla sensu zakończenia. Jedenastka w wielu aspektach reprezentuje magię dzieciństwa. Żeby bohaterowie mogli dorosnąć, ta magia musiała opuścić Hawkins. Twórcy wiedzieli, że Mike zamykający drzwi ma symbolizować zakończenie dzieciństwa i przekazanie pałeczki młodszemu pokoleniu reprezentowanemu przez Holly i Dereka. Dufferowie twierdzą, że gdyby Jedenastka była w finałowej scenie, byłoby to zbyt proste i łatwe zakończenie - dlatego skłonili się ku słodko-gorzkiej, ale podlanej nadzieją wersji. 

Dufferowie przyznają, że scenarzyści długo dyskutowali, jaką decyzję powinna podjąć bohaterka. Ten konflikt został w pewnym sensie ukazany na ekranie: Hopper reprezentuje jedną stronę, Kali drugą. To były dwa realne, sprzeczne głosy, które ścierały się także między nami. Pytanie brzmiało: którą drogę wybierze Jedenastka? (...) Tak czy inaczej, to z jej strony akt wielkiego heroizmu. Upewnia się, że to, co ją spotkało, nie dotknie już nikogo innego.

Odpowiedź nie zostaje jednak podana wprost. Zakończenie opowiedziane jest z perspektywy Mike’a i jego przyjaciół, którzy sami nie wiedzą, co naprawdę się stało. Jeśli bohaterowie nie mają pewności, widz również nie powinien jej mieć.

Twórcy jednoznacznie odrzucają jedynie teorię, jakoby Jedenastka w jakikolwiek sposób komunikowała się z Mike’em po finale. W innych przypadkach dopuszczają różne interpretacje, w tym możliwość, że w zdarzeniach finału udział miały moce Kali, ale celowo nie zamykają tej kwesti - pozwalają widzom zdecydować, czy wierzą w to, że dziewczyna przeżyła. 

Zapytani o to, czy Jedenastka, jeśli żyje, mogłaby kiedykolwiek ujawnić się rodzinie i przyjaciołom, twórcy są jednak sceptyczni. Ross Duffer zauważa, że każdy kontakt groziłby ponownym uruchomieniem eksperymentów i eskalacją przemocy, nie ma więc przestrzeni na ponowne spotkanie. 

"Stranger Things 5" - zwiastun finału



