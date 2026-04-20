Czy Link z filmu "The Legend of Zelda" wygląda jak w grze?

IGN, VGC
Czy to "The Legend of Zelda" czy "Umami"? Czy to Link w pełnym kostiumie? Czy to ikoniczny Master Sword w jego dłoni? Trzy razy "tak". W sieci pojawiła się nowa grafika promocyjna z nadchodzącej ekranizacji słynnej serii gier wideo. Zobaczcie sami.
    

Żeby uczcić koniec zdjęć do "The Legend of Zelda", operator Gyula Pados opublikował w social mediach zdjęcie wykorzystywanego przez ekipę filmu klapsa. W międzyczasie fotografia zniknęła z Instagrama filmowca, ale w sieci nic nie ginie. Dzięki temu możemy zobaczyć obrazek przedstawiający głównego bohatera w pełnym rynsztunku. Niech was nie zmyli tytuł "Umami' – to tytuł roboczy, pod jakim powstawał film dla niepoznaki.

Widzieliśmy już, jak Benjamin Evan Ainsworth prezentuje się jako Link – na pierwszym oficjalnym zdjęciu z produkcji (powyżej) – ale dopiero tutaj możemy zobaczyć go w charakterystycznym, rozpoznawalnym przez graczy kostiumie. Zielona czapeczka – jest. Tarcza Hylian na plecach – jest. Master Word w garści – jest.


Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth i Bo Bragason. Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu" Wes Ball oraz scenarzysta "Jurassic World" Derek Connolly

Film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom".

