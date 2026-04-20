Czy Link z filmu "The Legend of Zelda" wygląda jak w grze?

Czy to "The Legend of Zelda" czy "Umami"? Czy to Link w pełnym kostiumie? Czy to ikoniczny Master Sword w jego dłoni? Trzy razy "tak". W sieci pojawiła się nowa grafika promocyjna z nadchodzącej ekranizacji słynnej serii gier wideo. Zobaczcie sami.
Tak wygląda filmowy Link Żeby uczcić koniec zdjęć do "The Legend of Zelda", operator Gyula Pados opublikował w social mediach zdjęcie wykorzystywanego przez ekipę filmu klapsa.
W międzyczasie fotografia zniknęła z Instagrama filmowca, ale w sieci nic nie ginie. Dzięki temu możemy zobaczyć obrazek przedstawiający głównego bohatera w pełnym rynsztunku. Niech was nie zmyli tytuł "Umami' – to tytuł roboczy, pod jakim powstawał film dla niepoznaki.
Widzieliśmy już, jak Benjamin Evan Ainsworth
prezentuje się jako Link – na pierwszym oficjalnym zdjęciu z produkcji (powyżej) – ale dopiero tutaj możemy zobaczyć go w charakterystycznym, rozpoznawalnym przez graczy kostiumie. Zielona czapeczka – jest. Tarcza Hylian na plecach – jest. Master Word w garści – jest.
"The Legend of Zelda" – co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth
i Bo Bragason
. Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu
" Wes Ball
oraz scenarzysta "Jurassic World
" Derek Connolly
.
Film "The Legend of Zelda
" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto
i Takashiego Tezukę
. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
".
"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" – zwiastun