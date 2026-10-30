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Czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn w nowym DC? James Gunn wyjaśnia

Variety / autor: /
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Czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn w nowym DC? James Gunn wyjaśnia
źródło: Materiały prasowe
Czy Margot Robbie zagra jeszcze kiedyś Harley Quinn? Czy jej występ w "Suicide Squad" zalicza się do nowego uniwersum DC pod zwierzchnictwem Jamesa Gunna? Reżyser zabrał głos w temacie. Jedne wątpliwości rozwiał, a inne – pogłębił.
          

James Gunn o statusie Harley Quinn




James Gunn wystąpił w opublikowanym przez HBO podcaście zatytułowanym "The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast", w którym towarzyszyli mu Jennifer Holland i Steve Agee, członkowie obsady "Suicide Squad" i serialu "Peacemaker". Film Gunna powstał jeszcze w ramach poprzedniego kinowego uniwersum DC – ale pozostał on punktem odniesienia dla zrebootowanego uniwersum. Twórcy postanowili rozwiać wątpliwości odnośnie tego, które elementy filmu pozostają kanoniczne w nowym uniwersum DC.
     
Zdecydowane: "Suicide Squad" pozostaje w kanonie DCU. Mamy tylko jeden mały przypis: jaka jest dokładnie przyszłość Harley Quinn? W tym temacie potrzebuję od fanów odrobiny wyrozumiałości, bo nie jestem pewien, w jaki sposób się to ostatecznie rozegra. Ale poza tym myślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że cały film jest kanoniczny. Nie widzę tu żadnego problemu, powiedział Gunn.

Twórca wyjaśnił, że grająca Harley Quinn Margot Robbie stała się w międzyczasie "największą kobiecą gwiazdą na świecie" i nie jest pewien, czy wróciłaby do roli. Aktorka wcieliła się w tę postać w trzech filmach: "Legionie samobójców" (2016) Davida Ayera, "Ptakach Nocy" (2020) Cathy Yan i "Legionie samobójców: The Suicide Squad" (2021) Jamesa Gunna.

Uwielbiam ją w roli Harley. Ale nie wiem, czy chciałaby zagrać Harley raz jeszcze. Może już mieć to za sobą, podsumował reżyser.

"Suicide Squad" – zwiastun


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