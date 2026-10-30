Czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn w nowym DC? James Gunn wyjaśnia

Czy Margot Robbie zagra jeszcze kiedyś Harley Quinn? Czy jej występ w "Suicide Squad" zalicza się do nowego uniwersum DC pod zwierzchnictwem Jamesa Gunna? Reżyser zabrał głos w temacie. Jedne wątpliwości rozwiał, a inne – pogłębił.
James Gunn o statusie Harley Quinn James Gunn
wystąpił w opublikowanym przez HBO podcaście zatytułowanym "The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast", w którym towarzyszyli mu Jennifer Holland
i Steve Agee
, członkowie obsady "Suicide Squad
" i serialu "Peacemaker
". Film Gunna
powstał jeszcze w ramach poprzedniego kinowego uniwersum DC
– ale pozostał on punktem odniesienia dla zrebootowanego uniwersum. Twórcy postanowili rozwiać wątpliwości odnośnie tego, które elementy filmu pozostają kanoniczne w nowym uniwersum DC. Zdecydowane: "Suicide Squad" pozostaje w kanonie DCU. Mamy tylko jeden mały przypis: jaka jest dokładnie przyszłość Harley Quinn? W tym temacie potrzebuję od fanów odrobiny wyrozumiałości, bo nie jestem pewien, w jaki sposób się to ostatecznie rozegra. Ale poza tym myślę, że możemy bezpiecznie powiedzieć, że cały film jest kanoniczny. Nie widzę tu żadnego problemu
, powiedział Gunn
.
Twórca wyjaśnił, że grająca Harley Quinn Margot Robbie
stała się w międzyczasie "największą kobiecą gwiazdą na świecie" i nie jest pewien, czy wróciłaby do roli. Aktorka wcieliła się w tę postać w trzech filmach: "Legionie samobójców
" (2016) Davida Ayera
, "Ptakach Nocy
" (2020) Cathy Yan
i "Legionie samobójców: The Suicide Squad
" (2021) Jamesa Gunna
. Uwielbiam ją w roli Harley. Ale nie wiem, czy chciałaby zagrać Harley raz jeszcze. Może już mieć to za sobą
, podsumował reżyser.
"Suicide Squad" – zwiastun