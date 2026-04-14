Czy Mircosoft obniży ceny Xbox Game Pass?

Asha Sharma, od lutego nowa szefowa Microsoft Gaming, została na tym stanowisku przez graczy przyjęta z dużą dozą nieufności. Wygląda jednak na to, że teraz może sobie u nich bardzo zaplusować.



Asha Sharma mówi o Xbox Game Pass



Jak donosi portal The Verge, Sharma rozesłała pracownikom komunikat, w którym wypowiedziała się na temat usługi Game Pass, którą nazywa ją kluczową dla marki Xbox. Sharma jednocześnie konstatuje, że aktualny model nie jest docelowym.



Na celowniku Sharmy znalazły się m.in. cennik. Szefowa Microsoft Gaming stwierdziła, że Game Pass stał się za drogi. Dodała, że usługa powinna oferować lepszy stosunek wartości do ceny.



Przypomnijmy, że ceny usługi Game Pass wzrosły znacząco w ubiegłym roku. Częściowo winne temu byłą włączenie do niektórych pakietów gier z serii "Call of Duty". Wygląda jednak na to, że teraz gry te mogą z Game Passa zniknąć. Ale tego być może dowiemy się w przyszłym tygodniu, kiedy to Sharma ma przedstawić pracownikom nowe decyzje.