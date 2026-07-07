Czy Netflix powinien zmienić model publikowania seriali?

Dane z pierwszych tygodni 2026 roku nie pozostawiają złudzeń – widzowie odwracają się od kontynuacji flagowych seriali Netflixa. Powód? Analitycy uważają, że to przez za długi czas oczekiwania na kolejne sezony.
Problemy Netflixa z oglądalnością. Skąd się biorą?
Zbliżający się wielkimi krokami raport finansowy Netflixa za drugi kwartał 2026 może obnażyć problemy giganta, którym niewątpliwie są drastyczne spadki oglądalności. Tak się stało m.in. z drugim sezonem wersji live action
kultowego anime "One Piece
" (spadek o 30%) oraz nagrodzoną trzema Złotymi Globami „Awanturą
", której drugi sezon zanotował stratę widowni o około 70%. Podobna sytuacja spotkała szpiegowski thriller „Nocny agent
”, który stracił 50% swojej widowni w drugim sezonie, a następnie kolejne 35% w sezonie trzecim. Nawet niedawno przedłużone na kolejne sezony seriale „Rozgrywająca
” i „Cztery pory roku
” zanotowały spadek oglądalności o ponad 50% względem swoich pierwszych sezonów.
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Analitycy problemu uważają, że przyczyną spadków oglądalności jest długi okres oczekiwania na kolejny sezon, co znacznie zmniejsza zainteresowanie widzów powrotem do serii.
Mniej znaczy więcej? Czy jest ratunek dla Netflixa?
Takie wnioski zostały postawione m.in. w opublikowanym na platformie Bleedingcool artykule. Jego autor sugeruje, że rozwiązanie tego problemu może być proste. Sugeruje bowiem, by platforma dążyły do tego, by przerwy między sezonami nie przekraczały 18 miesięcy. Pomogłoby w tym także zamawianie kolejnych sezonów z wyprzedzeniem. Dzięki temu scenarzyści i producenci mogliby wcześniej rozpocząć prace nad nowymi odcinkami, skracając czas oczekiwania między sezonami. A krótsze przerwy to większa szansa na utrzymanie zainteresowania widzów i popularności danej franczyzy.
Autor dostrzega także problem w publikowaniu całych sezonów jednego dnia, co rodzi przesyt treścią. Jako przykład odmiennego modelu przynoszącego korzyści podana została platforma HBO, gdzie każdy odcinek danego serialu wymaga przygotowania i odpowiedniego wyczekiwania.
Jednocześnie, w artykule można przeczytać, że publikowanie całych sezonów jednego dnia wcale nie musi całkowicie zniknąć. Być może po prostu warto korzystać z tego modelu znacznie rzadziej i pozostawić producentom wykonawczym oraz twórcom większy wpływ na decyzję o sposobie premiery ich seriali.
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