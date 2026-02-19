Newsy Filmy Szalona plotka. Tom Cruise wybrał reżyserkę 9. części "Mission: Impossible"
Szalona plotka. Tom Cruise wybrał reżyserkę 9. części "Mission: Impossible"

Wygląda na to, że Tom Cruise jeszcze nie ma dość misji niemożliwych. A tak w każdym razie wynika z plotki, która lotem błyskawicy rozniosła się po sieci. Jej autorem jest specjalista od newsów o celebrytach DeuxMoi. 


Dziewiąta "Mission: Impossible" w przygotowaniu? Christopher McQuarrie nie stanie za kamerą



Już sam pomysł, że dziewiąta część "Mission: Impossible" powstanie, dla wielu fanów będzie szokiem. Powszechnie uznano bowiem, że "Mission: Impossible - The Final Reckoning" stanowi koniec przygód Ethana Hunta, przynajmniej w wykonaniu Toma Cruise'a. Aktor wyraźnie zaczął po tym filmie zmieniać swoje emploi i dołączył do obsady m.in. filmu Iñárritu.

Dodatkowo ósemka prześladowana była przez problemy techniczne, co sprawiło, że budżet rozrósł się do wielkości, której nie był w stanie udźwignąć box office'owy wynik w wysokości prawie 600 milionów dolarów. Wydawało się więc, że wszyscy uznali to za znak, by serię zostawić w spokoju.

A jednak DeuxMoi twierdzi, że jest inaczej. Tom Cruise chce powstania dziewiątej części "Mission: Impossible". Co więcej już zatrudnił osobę, która ma całość zrealizować. To Chloé Zhao.

01.jpg Getty Images © Gerald Matzka


I to dla wielu jest kolejny szok. Ostatnie odsłony serii realizował dla Toma Cruise'a jego dobry przyjaciel Christopher McQuarrie. Jego brak w dziewiątce zostanie więc przyjęty przez wielu z niedowierzaniem. Trudno też uwierzyć, że Chloé Zhao, która święci triumfy za sprawą filmu "Hamnet", będzie chciała wrócić do pracy przy widowisku o gigantycznym budżecie. Reżyserka nie ma bowiem dobrych wspomnień z czasów współpracy z Marvel Studios, dla którego przygotowała film "Eternals".

Jednak według DeuxMoi Zhao ma napisać scenariusz nowego filmu, a potem całość wyreżyserować. Podobno spotkała się już z Cruise'em i rozmawiali na temat potencjalnej fabuły.

Czy wierzycie, że dziewiąta część z Tomem Cruise'em powstanie i wyreżyseruje ją Chloé Zhao?

Zwiastun filmu "Mission: Impossible - The Final Reckoning"




