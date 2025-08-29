Czy dawne urazy zostaną schowane do grobu? Drugi sezon serialu "Minuta ciszy" już 12 września w serwisie streamingowym CANAL+! Obejrzyj trailer

Koniec wakacji nie oznacza końca bezwzględnej walki o dominację na lokalnym rynku usług pogrzebowych między Mietkiem Zasadą a Jackiem Wiecznym. Stawkę podbija fakt, że na arenie pojawia się gracz, któremu nie brakuje asów w rękawie. Czy dotychczasowi wrogowie będą musieli podać sobie rękę (i łopatę) i wspólnie wykopać grób przeciwnikowi? Drugi sezon serialu "Minuta ciszy" to nowe emocje, nowe pionki na cmentarnej planszy, kolejne szantaże, groźby, tajemnice i trupy w szafie. A w tle branża pogrzebowa, która wciąż pozostaje tematem tabu. W rolach głównych powracają Robert Więckiewicz i Piotr Rogucki. Premiera już 12 września w serwisie streamingowym CANAL+.
"Minuta ciszy": zwiastun drugiego sezonu
W Bożej Woli śmierć to dopiero początek. Po tym jak pierwszy sezon zakończył się w atmosferze skandalu i zamachu na życie, dotychczasowi wrogowie – Mietek Zasada (Robert Więckiewicz
) i Jacek Wieczny (Piotr Rogucki
) – zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Na ich terenie pojawia się bowiem Jerzy Pazera (Grzegorz Wolf
) – przeciwnik, który bez skrupułów dąży do likwidacji ich biznesów. Znany z pierwszego sezonu przedsiębiorca dostaje od losu niezwykłą szansę. Nowym proboszczem w Bożej Woli zostaje jego pasierb Łukasz Wieczór (Kamil Szeptycki
). Dzięki temu Pazera wraz ze swoją życiową partnerką Wandą (Dorota Segda
) - matką księdza i właścicielką krematorium - perfekcyjnie rozkręca rodzinne imperium kupując dodatkowo pod Bożą Wolą dom weselny. Krok po kroku monopolizuje okolicę, pozbawiając zleceń Zasadę i Wiecznego.
Czy bohaterom uda się odzyskać kontrolę nad rynkiem? Czy Celince (Aleksandra Konieczna
) powróci pamięć? Na jaki pomysł nowego biznesu wpadnie Synek (Karolina Bruchnicka
) i w jakie kłamstwo zostanie wplątana? Z kim Madzia Majorowa (Aleksandra Popławska
) dokona sojuszu? Scenariusz drugiego sezonu "Minuta ciszy" zrobił na mnie duże wrażenie. Z wielką ochotą wszedłem ponownie w ten specyficzny mikrokosmos Bożej Woli i Złotowa. Bohaterowie, których znamy z pierwszego sezonu, rozwijają się, zyskują nowe oblicza. A niektóre posunięcia i decyzje Mietka Zasady, mam nadzieję, zaskoczą fanów serialu. Wierzę, że dla widzów powrót do świata trosk, konfliktów, trudnych wyborów, ale i radości i wzruszeń doprawionych szczyptą czarnego humoru, które są udziałem bohaterów będzie równie ekscytujący co dla mnie
– mówi Robert Więckiewicz
, wcielający się w rolę Mietka Zasady.
Za nową odsłonę serialu "Minuta ciszy
" odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Jacek Lusiński
wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem
, nagrodzeni Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni
za scenariusz do filmu "Śubuk
". Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki
("Zamach na papieża
"), scenografii Magda Marszałek
("Skołowani
"), kostiumów Małgorzata Zacharska
("Żeby nie było śladów
"), charakteryzacji Marcin Rodak ("13 dni do wakacji
"), montażu Jarosław Barzan
("Prosta sprawa
"), a muzyki Paweł Lucewicz
("Znachor
"). Producentami są Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak
z CANAL+ oraz Leszek Bodzak
, Aneta Hickinbotham
i Piotr Walter
z Aurum Film.
Więcej informacji o serialu można znaleźć tutaj
. W serwisie streamingowym CANAL+ można też obejrzeć za darmo pierwszy odcinek pierwszego sezonu.
Premiera drugiego sezonu serialu "Minuta ciszy
" już 12 września w serwisie streamingowym CANAL+.
