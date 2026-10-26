Czy filmy DC powinny się fabularnie łączyć? James Gunn odpowiada

W środę do kin wchodzi "Clayface", więc wraca dyskusja o statusie nowego kinowego uniwersum DC, tak zwanego DCU. James Gunn, szef DC Studios, zabrał głos w sprawie tego, czy kolejne projekty z uniwersum powinny się ze sobą łączyć i prowadzić wspólnie do jednego celu.
James Gunn o spójności filmowego uniwersum DC
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Dyskusja rozgorzała w serwisie Threads. Użytkownik lostuslandcomics zareagował na komentarze wyliczające kolejne projekty DCU – od "Supermana
" i "Peacemakera
" przez "Supergirl
" po "Latarnie
" i "Clayface'a
" – według których DCU "nie zmierza donikąd"
. Gunn nie musi zmierzać donikąd, dopóki indywidualne klocki działają. Myślę, że Marvel przeprogramował oczekiwania widowni
, napisał użytkownik. Nie mógłbym zgodzić się bardziej
, odpisał mu sam James Gunn
. DCU to tylko alternatywne uniwersum. Możemy je odwiedzić w dowolnym miejscu i czasie i opowiedzieć rozgrywająca się tam akurat historię. Nie podoba mi się idea, że pojedyncze historie są ważne tylko, jeśli prowadzą do czegoś innego. "Gwiezdne wojny" z grubsza robią właśnie to od 50 lat na przestrzeni filmów, seriali, gier i książek
, zauważył twórca. Dodał, że w "Man of Tomorrow
", zaplanowanej na przyszły rok kontynuacji "Supermana
", pojawia się szereg postaci, które zadebiutowały w innych historiach. Ale to nie znaczy, że te inne historie istnieją tylko po to, żeby podprowadzić to, co dzieje się w tym filmie,
podkreślił. Chciałbym, żeby ludzie obejrzeli "Clayface'a", bo to świetny, ekscytujący horror sam w sobie – a nie dlatego, że Clayface może pojawić się gdzieś za trzy filmy
, podsumował Gunn
.
"Clayface" – zwiastun
Błyskawiczna kariera Matta Hagena od dzieciaka z ulic Gotham do gwiazdy Hollywood zostaje brutalnie przerwana, gdy działania lokalnego bossa przestępczego pozostawiają go trwale oszpeconym. Odrzucony przez otoczenie i pozbawiony wszystkiego, sięga po przełomową terapię, która przywraca mu dawny wygląd. Jednak wraz z odzyskaną twarzą przychodzą nieoczekiwane konsekwencje. Zaburzone postrzeganie rzeczywistości popycha Matta na ścieżkę wyniszczającej zemsty, która stopniowo przejmuje kontrolę nad jego życiem.