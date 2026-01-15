Newsy Czy koń jest lepszy niż aktor? Gwiazdy "Wielkiej Warszawskiej" o pracy na planie
Czy koń jest lepszy niż aktor? Gwiazdy "Wielkiej Warszawskiej" o pracy na planie

Czy koń jest lepszy niż aktor? Gwiazdy &quot;Wielkiej Warszawskiej&quot; o pracy na planie
Uroczysta premiera "Wielkiej Warszawskiej" za nami. Film Bartłomieja Ignaciuka o młodym dżokeju, który odkrywa blaski i cienie świata wyścigów konnych, trafi do kin w całej Polsce 23 stycznia. Nam udało się porozmawiać z jego gwiazdami – Tomaszem Kotem, Tomaszem Ziętkiem i Mary Pawłowską. Gwiazdy opowiadają nam o swoich doświadczeniach z końmi – czasem drastycznych! – a nawet o ich wyższości nad aktorami. 

Zobaczcie sami. 

Gwiazdy "Wielkiej Warszawskiej" na premierze filmu



Tomasz Kot opowiedział nam o swojej przygodzie z jazdą konną!


Posłuchajcie, co o swoich przeżyciach z planu mówią gwiazdy "Wielkiej Warszawskiej". 

Byliśmy na oficjalnej premierze „Wielkiej Warszawskiej” Film w kinach już 23 stycznia 2026

Prosto z czerwonego dywanu Tomasz Kot opowiedział nam też o swoich ostatnich rolach.


"Wielka Warszawska" – zobacz zwiastun



Wielka Warszawska  (2025)

 Wielka Warszawska

