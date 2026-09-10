Czy oczarowała nas "Totalna magia 2"? Recenzujemy powrót Sandry Bullock i Nicole Kidman

Prawie 30 latach po premierze "Totalnej magii" siostry Sally i Gillian Owens wracają na ekran. W nowej części reżyserowanej przez Susanne Bier ("Nocny recepcjonista", "Para idealna") rodzina czarownic próbuje złamać ciążącą na nich klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom i poświęcając się dla siebie nawzajem. Niewykluczone, że – jak pisze w swojej recenzji filmu Łukasz Al-Darawsheh – "Nie ma magii większej niż siostrzeństwo".
Jak w swoich rolach po latach wypadły Sandra Bullock
i Nicole Kidman
, które tym razem także film produkowały?
Odpowiedź znajdziecie już w naszej recenzji na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ
. Poniżej – jej fragmenty. Wspomnień czar
autor: Łukasz Al-Darawsheh Wywrotowa niegdyś ezoteryka wkroczyła na salony jako kolejny produkt: horoskop to już nie siara, a tarota można czytać nawet w świetle jarzeniówek podczas firmowej imprezy integracyjnej. Ten przewrót dobrze widać na ekranie. Rozedrgane i ciemne ujęcia zastępują jasne i ostre, niemal sterylne zdjęcia. Perypetie sióstr kręci się na wymuskanym planie stworzonym wewnątrz brytyjskiej siedziby Warner Brothers.
– przeczytacie w recenzji.
W recenzji przeczytacie: Wraz ze światem zmienia się sama wizja siostrzeństwa. Tamto z lat 90. traktowano dość szeroko i emancypacyjnie, często rozszerzając je poza ramy biologii. Jak w jednej z kulminacyjnych scen, kiedy bohaterki zawiązują z sąsiadkami improwizowany sabat jako – metaforyczne – antidotum na patriarchalną dominację i przypomnienie o sile kobiet. Siostrzeństwo A.D. 2026 wraca jednak do intymniejszych ram rodzinnych, a Bier używa go głównie, żeby wyegzorcyzmować ducha teraźniejszości.
Autor zauważa również:
Popkultura przełomu mileniów zachłysnęła się opowieściami o młodych wiedźmach. Przypomnijmy sobie "Hokus-Pokus", "Szkołę Czarownic" czy pierwsze serialowe adaptacje "Sabriny, nastoletniej czarownicy" (swoją drogą, czy to nie ciekawe, że wszystkie doczekały się opóźnionych o kilkadziesiąt lat sequeli?). Recenzję filmu "Totalna magia 2" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.