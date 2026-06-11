Czy pies przyćmi Brada Pitta? Jest zwiastun "W sercu dziczy"

W sercu dziczy, czyli w internecie, zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun "W sercu dziczy". To nowy film w reżyserii Davida Ayera, którego gwiazdą jest Brad Pitt. Ale skoro film opowiada o przyjaźni między człowiekiem a psem, jest duża szansa, że to jednak nie Pitt okaże się prawdziwą gwiazdą produkcji – tylko jego czworonożny ekranowy partner. Zobaczcie, jak zapowiada się film.
O czym opowie "W sercu dziczy"? "W sercu dziczy"
to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski. Główną osią emocjonalną filmu będzie zażyła relacja mężczyzny z jego oddanym czworonogiem. Produkcja ma owocować wieloma momentami wzajemnego poświęcenia.
Poza psem oraz Bradem Pittem
w obsadzie znaleźli się także J.K. Simmons
("Whiplash
") oraz Anna Lambe
(serial "Detektyw
").
Reżyserem produkcji jest David Ayer
, twórca wysokooktanowego kina akcji w postaci "Bogów ulicy
" czy niedawnego "Fachowca
". Z Bradem Pittem
pracował już przy okazji filmu wojennego "Furia
". Autorem scenariusza jest Cameron Alexander
. Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również reżyser filmu "La La Land
" Damien Chazelle
i Olivia Hamilton
.
Polska premiera filmu 25 września.
"W sercu dziczy" – zobacz zwiastun