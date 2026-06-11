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Czy pies przyćmi Brada Pitta? Jest zwiastun "W sercu dziczy"

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Czy pies przyćmi Brada Pitta? Jest zwiastun &quot;W sercu dziczy&quot;
źródło: Materiały prasowe
W sercu dziczy, czyli w internecie, zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun "W sercu dziczy". To nowy film w reżyserii Davida Ayera, którego gwiazdą jest Brad Pitt. Ale skoro film opowiada o przyjaźni między człowiekiem a psem, jest duża szansa, że to jednak nie Pitt okaże się prawdziwą gwiazdą produkcji – tylko jego czworonożny ekranowy partner. Zobaczcie, jak zapowiada się film.
      

O czym opowie "W sercu dziczy"?




"W sercu dziczy" to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski. Główną osią emocjonalną filmu będzie zażyła relacja mężczyzny z jego oddanym czworonogiem. Produkcja ma owocować wieloma momentami wzajemnego poświęcenia.
        
Poza psem oraz Bradem Pittem w obsadzie znaleźli się także J.K. Simmons ("Whiplash") oraz Anna Lambe (serial "Detektyw"). 

Reżyserem produkcji jest David Ayer, twórca wysokooktanowego kina akcji w postaci "Bogów ulicy" czy niedawnego "Fachowca". Z Bradem Pittem pracował już przy okazji filmu wojennego "Furia". Autorem scenariusza jest Cameron Alexander. Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również reżyser filmu "La La Land" Damien Chazelle i Olivia Hamilton.

Polska premiera filmu 25 września.

"W sercu dziczy" – zobacz zwiastun


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