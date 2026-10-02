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Czy po fuzji HBO Max i Paramount+ połączą się w jeden serwis? Szef HBO komentuje

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Czy+po+fuzji+HBO+Max+i+Paramount%2B+po%C5%82%C4%85cz%C4%85+si%C4%99+w+jeden+serwis+Szef+HBO+Casey+Bloys+komentuje-168885
Czy po fuzji HBO Max i Paramount+ połączą się w jeden serwis? Szef HBO komentuje
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Fuzja Paramountu i Warner Bros. Discovery może wkrótce mocno zmienić rynek streamingu. Jednym z pytań pozostaje przyszłość HBO Max i Paramount+. Casey Bloys, szef HBO i HBO Max, nie chce zdradzić szczegółów, ale wskazał rozwiązanie, które jego zdaniem miałoby sens.

Casey Bloys czeka na decyzje Davida Ellisona



GettyImages-2294839995.jpg Getty Images © Chad Salvador


Podczas wydarzenia Bloomberg Screentime Bloys był wielokrotnie pytany o to, co stanie się z HBO po przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Na razie nie chciał jednak potwierdzić żadnych informacji dotyczących przyszłej struktury firmy: Fuzja nie została jeszcze zamknięta. David Ellison i jego zespół chcą ogłosić strukturę organizacyjną. To nie jest coś, co należy do mnie, więc nie mam tu żadnych informacji do potwierdzenia.

Do finalizacji transakcji ma dojść 6 października. W jej wyniku Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, a pod jednym właścicielem znajdą się między innymi HBO, HBO Max i Paramount+.

Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, czy obie platformy streamingowe zostaną połączone w jeden serwis. Bloys również nie chciał przesądzać, jaki wariant zostanie wybrany, ale zwrócił uwagę na inne rozwiązanie: Wskazałbym na pakiet HBO Max i Disney+, który okazał się bardzo udany. Wyobrażacie sobie coś podobnego w tym przypadku? To miałoby sens.

Nie oznacza to oczywiście, że HBO Max i Paramount+ na pewno zostaną połączone w podobny pakiet. Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać.

W rozmowie pojawił się również temat przyszłości samego HBO. David Ellison, który obecnie kieruje Paramount Skydance, miał według Bloysa być pod dużym wrażeniem dorobku stacji i jej zespołu. Dodał, że jego zdaniem nowy właściciel będzie chciał zachować to, co przez lata udało się zbudować HBO.

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