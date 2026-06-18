Czy to średniowieczny "Logan"? Hugh Jackman jako legendarny banita wraca w mrocznej odsłonie Robin Hooda

Od piątku w kinach zobaczymy Hugh Jackmana w roli, jakiej nikt się nie spodziewał. Aktor znany milionom fanów jako Wolverine z serii "X-Men" znów wciela się w bohatera na życiowym zakręcie — ale tym razem przenosimy się do średniowiecza. To nie jest jednak klasyczna opowieść o Robin Hoodzie.
W "Robin Hood: Koniec legendy
" słynny banita z lasu Sherwood nie jest już romantycznym złodziejem bogatych i obrońcą biednych. To zmęczony, naznaczony przemocą mężczyzna, który bardziej niż walki z władzą, musi stoczyć pojedynek z własną przeszłością. Jackman
pokazuje tu zupełnie inną twarz bohatera — surową, posępną i pełną ciężaru dawnych decyzji. To Robin Hood
, który nie tyle żyje legendą, co próbuje się z niej rozliczyć.
Brzmi znajomo? Skojarzenia z "Loganem
" (2017) nasuwają się same. Tam Jackman
żegnał się z Wolverine’em
w historii o zmęczonym herosie u kresu drogi. Teraz wielu widzów pyta: czy historia Robin Hooda
stanie się jego średniowiecznym odpowiednikiem tamtego hitu kinowego? Dowiemy się już 19 czerwca!