Newsy Filmy Czy to Jon Snow i Sansa Stark? Gwiazdy "Gry o tron" w horrorze "The Dreadful"
Entertainment Weekly / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Gwiazdy serialu "Gra o tron" znowu razem. Sophie Turner i Kit Harington, którzy w popularnym serialu HBO wcielali się w Sansę Stark i Jona Snowa, zagrali w gotyckim horrorze "The Dreadful". Mamy pierwsze zdjęcia zapowiadające tę produkcję.
   

Pierwsze zdjęcia z gotyckiego horroru "The Dreadful"




Akcja "The Dreadful" osadzona została w czasach Wojny Dwóch Róż (1455-1485). Co ciekawe to właśnie ten konflikt pomiędzy rodami Lancasterów i Yorków był inspiracją dla George'a R.R. Martina, kiedy rozpoczynał prace nad "Grą o tron".


Sophie Turner zagra Anne, która wraz z teściową pędzi samotne życie na obrzeżach angielskiego społeczeństwa. Pewnego dnia pojawi się mężczyzna z jej przeszłości (Kit Harington), co spowoduje serię wydarzeń, które wywrócą życie Anne do góry nogami.
  
Za reżyserię i scenariusz odpowiada Natasha Kermani ("Synowie Van Helsinga", segment "TKNOGD" w antologii "V/H/S/85").


Praca z tą obsadą była przyjemnością od początku do końca. Oczywiście możliwość zobaczenia Kita i Sophie znowu razem na ekranie była szczególnie ekscytująca. Ich przyjaźń i chemia jest niemożliwa do przeoczenia i to jeden z moich ulubionych aspektów filmu, skomentowała reżyserka.

