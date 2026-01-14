Czy to Jon Snow i Sansa Stark? Gwiazdy "Gry o tron" w horrorze "The Dreadful"

Gwiazdy serialu "Gra o tron" znowu razem. Sophie Turner i Kit Harington, którzy w popularnym serialu HBO wcielali się w Sansę Stark i Jona Snowa, zagrali w gotyckim horrorze "The Dreadful". Mamy pierwsze zdjęcia zapowiadające tę produkcję.
Pierwsze zdjęcia z gotyckiego horroru "The Dreadful" Akcja "The Dreadful" osadzona została w czasach Wojny Dwóch Róż (1455-1485).
Co ciekawe to właśnie ten konflikt pomiędzy rodami Lancasterów i Yorków był inspiracją dla George'a R.R. Martina
, kiedy rozpoczynał prace nad "Grą o tron". Sophie Turner
zagra Anne, która wraz z teściową pędzi samotne życie na obrzeżach angielskiego społeczeństwa. Pewnego dnia pojawi się mężczyzna z jej przeszłości (Kit Harington
), co spowoduje serię wydarzeń, które wywrócą życie Anne do góry nogami.
Za reżyserię i scenariusz odpowiada Natasha Kermani
("Synowie Van Helsinga
", segment "TKNOGD" w antologii "V/H/S/85
"). Praca z tą obsadą była przyjemnością od początku do końca. Oczywiście możliwość zobaczenia Kita i Sophie znowu razem na ekranie była szczególnie ekscytująca. Ich przyjaźń i chemia jest niemożliwa do przeoczenia i to jeden z moich ulubionych aspektów filmu
, skomentowała reżyserka.
Zwiastun filmu "V/H/S/85"