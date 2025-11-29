Newsy Filmy Czy to będzie James Bond? Bukmacherzy mają nowego faworyta. To Callum Turner
Czy to będzie James Bond? Bukmacherzy mają nowego faworyta. To Callum Turner

Czy to będzie James Bond? Bukmacherzy mają nowego faworyta. To Callum Turner
źródło: Getty Images
autor: Vittorio Zunino Celotto
Bukmacherzy zmienili zdanie w kwestii nowego agenta 007. Od kilku dni na prowadzenie rankingu aktorów, którzy mają największe szanse zagrać Jamesa Bonda, wysunął się nowy kandydat. Czy to przypadek czy może bukmacherzy wiedzą coś, czego nie wie jeszcze reszta świata? Tak czy inaczej, nowym "najgorętszym" kandydatem do roli jest Callum Turner.
   

Callum Turner faworytem do zagrania agenta 007?



GettyImages-2245756799.jpg Getty Images © Dominik Bindl


Callum Turner został wyniesiony na szczyt aktorów, którzy mają największą szansę zastąpić Daniela Craiga i zagrać Jamesa Bonda. Turner zostawił w tyle takie nazwiska jak m.in. Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Anthony Boyle, Harris Dickinson, Jack Lowden, James Norton i Martin Compston. Powód tej zmiany pozostaje nieznany.
  
Szanse danego aktora zmieniają się, kiedy do puli dochodzą nowe wysokie zakłady. Wiele osób interpretuje to jako znak tego, że do gry dołączyły osoby z "insiderską" wiedzą, które znają nieujawnione jeszcze do wiadomości publicznej zakulisowe szczegóły.

Możliwe też, że bukmacherzy po prostu wzięli pod uwagę fakt, że latem Turner był widziany na wakacjach w Oracabessa na Jamajce, gdzie znajduje się Willa Goldeneye, dawna posiadłość Iana Fleminga, i gdzie kręcono pierwszy film o przygodach Jamesa Bonda, "Doktora No" (1962).

35-letniego Brytyjczyka Calluma Turnera obecnie możemy oglądać w kinach w filmie "Eternity. Wybieram ciebie". Ponadto w jego filmografii są m.in. "Emma.", "Ósemka ze sternikiem", cykl "Fantastyczne Zwierzęta" i seriale "Władcy przestworzy" oraz "Wojna i pokój".

"Eternity. Wybieram ciebie" – zwiastun




O czym opowiada "Eternity. Wybieram ciebie"?



Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie – i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?

