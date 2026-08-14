Czy to jest "Avengers" uniwersum "American Horror Story"? Teaser 13. sezonu

Do sieci trafił pierwszy teaser trzynastego sezonu serialu "American Horror Story". Klip niewiele zdradza z fabuły sezonu, ale potwierdza to, co już wcześniej fani wiedzieli: to będzie kulminacyjny moment całego serialu. W tym sezonie bowiem pojawi się cała masa postaci, które fani poznali i pokochali (choć to słowo nie do końca jest właściwe) przez ostatnie 15 lat.
Szykuje się wielki sezonu "AHS"?
Trzynasty sezon serialowego hitu Ryana Murphy'ego
znany jest po prostu jako "American Horror Story: 13"
. Pechowa liczba ma być osią narracyjną sezonu. Jego oficjalny opis brzmi następująco:
"AHS: 13" składa hołd liczbie, której wszyscy najbardziej się obawiają. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabraknie wielu aktorów ponownie wcielających się w uwielbiane przez fanów postacie. "AHS: 13" czerpie z wieloletniej spuścizny antologii, pełnej ikonicznych opowieści grozy. Jakie koszmary czekają w czcigodnych murach "13"? Przygotujcie się na wyjątkową niespodziankę.
Gwiazdami sezonu są Sarah Paulson
, Evan Peters
, Angela Bassett
, Kathy Bates
, Emma Roberts
, Billie Lourd
, Gabourey Sidibe
, Leslie Grossman
, Joey Pollari
i Jessica Lange
. "American Horror Story: 13" zadebiutuje na Disney+ 24 września z trzema odcinkami.
Tydzień później pojawią się trzy kolejne odcinki, a w kolejnych prezentowane będą po dwa nowe odcinki. Finał - oczywiście trzynasty odcinek - będzie miał miejsce 29 października, tuż przed Halloween.
Teaser serialu "American Horror Story: 13"