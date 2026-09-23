Czy to jest najważniejszy dokument roku? Zwiastun "You Can See Everything"

Lance Oppenheim to jeden z tych filmowców, o których będzie najgłośniej w czasie tegorocznego sezonu oscarowego. W Wenecji miał swoją premierę jego pierwszy film fabularny "Primetime", zaś na festiwalu w Telluride furorę zrobił jego dokument "You Can See Everything". Zwiastun filmu właśnie trafił do sieci.
"Co ja, do cholery, właśnie obejrzałem?!" - o filmie "You Can See Everything"
Na trzydzieści cztery dni przed rozpoczęciem odbywania kary więzienia osławiona założycielka firmy z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes, zaprasza sceptycznie nastawioną ekipę filmową, aby dokumentowała każdy jej ruch. To, co zaczyna się jako intymny portret enigmatycznej przestępczyni, przeradza się w oszałamiającą, trwającą trzy lata podróż w otchłań.
Holmes w wieku 19 lat założyła firmę Theranos, obiecującą zrewolucjonizować diagnostykę medyczną dzięki technologii pozwalającej wykonywać wiele badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma szybko osiągnęła wycenę sięgającą miliardów dolarów, zaś jej właścicielka stała się jedną z najbardziej znanych postaci Doliny Krzemowej. W 2015 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło jednak, iż technologia Theranosa nie działała zgodnie z deklaracjami, a spółka wprowadzała inwestorów w błąd. Oppenheim
jest jednym z dwójki reżyserów dokumentu. Drugim jest Nathan Fielder
, najlepiej znany z serialu "Próba generalna
", za który był nominowany do nagród Emmy.
Widzowie na festiwalu Telluride byli filmem zszokowani i zachwyceni. W Ameryce dystrybutorem filmu zostało A24, które wprowadzi film do kin w październiku. Tak przedstawia się nowy zwiastun.
Zwiastun filmu "You Can See Everything"