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Czy to jest najważniejszy dokument roku? Zwiastun "You Can See Everything"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Czy+to+jest+najwa%C5%BCniejszy+dokument+roku+Zwiastun+%22You+Can+See+Everything%22-168735
Czy to jest najważniejszy dokument roku? Zwiastun &quot;You Can See Everything&quot;
Lance Oppenheim to jeden z tych filmowców, o których będzie najgłośniej w czasie tegorocznego sezonu oscarowego. W Wenecji miał swoją premierę jego pierwszy film fabularny "Primetime", zaś na festiwalu w Telluride furorę zrobił jego dokument "You Can See Everything". Zwiastun filmu właśnie trafił do sieci.

"Co ja, do cholery, właśnie obejrzałem?!" - o filmie "You Can See Everything"



Na trzydzieści cztery dni przed rozpoczęciem odbywania kary więzienia osławiona założycielka firmy z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes, zaprasza sceptycznie nastawioną ekipę filmową, aby dokumentowała każdy jej ruch. To, co zaczyna się jako intymny portret enigmatycznej przestępczyni, przeradza się w oszałamiającą, trwającą trzy lata podróż w otchłań.


Holmes w wieku 19 lat założyła firmę Theranos, obiecującą zrewolucjonizować diagnostykę medyczną dzięki technologii pozwalającej wykonywać wiele badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma szybko osiągnęła wycenę sięgającą miliardów dolarów, zaś jej właścicielka stała się jedną z najbardziej znanych postaci Doliny Krzemowej. W 2015 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło jednak, iż technologia Theranosa nie działała zgodnie z deklaracjami, a spółka wprowadzała inwestorów w błąd.

Oppenheim jest jednym z dwójki reżyserów dokumentu. Drugim jest Nathan Fielder, najlepiej znany z serialu "Próba generalna", za który był nominowany do nagród Emmy.

Widzowie na festiwalu Telluride byli filmem zszokowani i zachwyceni. W Ameryce dystrybutorem filmu zostało A24, które wprowadzi film do kin w październiku. Tak przedstawia się nowy zwiastun.

Zwiastun filmu "You Can See Everything"




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