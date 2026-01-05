Czy to nowi Power Rangers? Oni mogą zagrać w serialu Disney+

Czy to już czas na nową wersję "Power Rangers"? Pełnometrażowy film sprzed 9 lat z Bryanem Cranstonem w roli Zordona nie sprawdził się, teraz swoich sił próbuje platforma Disney+. W przygotowaniu jest nowy serial – i znamy nazwiska aktorów, którzy być może wcielą się w kolorowych wojowników.
Oni mogą zagrać Power Rangers
Użytkownik portalu X Jin x Supreme, który już wcześniej ujawniał sprawdzone informacje na temat marki "Power Rangers
", opublikował listę nazwisk młodych aktorów, którzy rzekomo mają szansę na występ w serialu.
Według wpisu w bohaterów serialu mogą wcielić się Shaun Dixon
("Vampirina: Nastoletnia wampirzyca
"), Paris Bravo
("Terapia z kłopotami
"), Judd Goodstein
("Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę
"), Momona Tamada
("Awatar: Ostatni władca wiatru
"), Christian Alexander Cruz
("Jess i chłopaki
") oraz Kira McLean
("Prawo i porządek: Sekcja specjalna
"). Dixon
i Bravo
mają doświadczenie w sztukach walki, więc wygląda na to, że Disney szuka aktorów, którzy będą w stanie poradzić sobie ze scenami akcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspomniana szóstka to jeszcze nie ostateczny skład nowych Power Rangers, a tylko jedni z aktorów, którzy są brani pod uwagę.
Aktorski serial ma przedstawić bohaterów zupełnie nowej generacji widzów, nie zapominając o wiernych fanach oryginału
. Będzie to kolejny z projektów firmy Hasbro, która postanowiła zmieniać swoje najpopularniejsze marki w tytuły na wielkie i małe ekrany.
Twórcami serialu będą Jonathan E. Steinberg
i Dan Shotz
. Wspólnie mają oni na koncie pracę nad serialami "Piraci
", "See
" czy "Stary człowiek
". Razem stworzyli też widowisko "Percy Jackson i bogowie olimpijscy
".
"Power Rangers" – historia marki
"Power Rangers
" to opowieść o grupie obdarzonych supermocami licealistów, którzy walczą z kosmicznymi siłami zła. Najpopularniejszą odsłoną przygód bohaterów był jak dotąd serial telewizyjny z lat 90
, inspirowany japońskim serialem dla dzieci Super Sentai.
Oprócz rebootu z 2017
powstały dwa filmy pełnometrażowe o przygodach Wojowników Mocy: "Power Rangers
" z 1995 i "Power Rangers Turbo
" z 1997. Na uniwersum składają się jednak przede wszystkim seriale – łącznie 30 sezonów.
Zwiastun filmu "Power Rangers"