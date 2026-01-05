Newsy Filmy Czy to nowi Power Rangers? Oni mogą zagrać w serialu Disney+
Czy to już czas na nową wersję "Power Rangers"? Pełnometrażowy film sprzed 9 lat z Bryanem Cranstonem w roli Zordona nie sprawdził się, teraz swoich sił próbuje platforma Disney+. W przygotowaniu jest nowy serial – i znamy nazwiska aktorów, którzy być może wcielą się w kolorowych wojowników.

Oni mogą zagrać Power Rangers




Użytkownik portalu X Jin x Supreme, który już wcześniej ujawniał sprawdzone informacje na temat marki "Power Rangers", opublikował listę nazwisk młodych aktorów, którzy rzekomo mają szansę na występ w serialu.
    
Według wpisu w bohaterów serialu mogą wcielić się Shaun Dixon ("Vampirina: Nastoletnia wampirzyca"), Paris Bravo ("Terapia z kłopotami"), Judd Goodstein ("Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę"), Momona Tamada ("Awatar: Ostatni władca wiatru"), Christian Alexander Cruz ("Jess i chłopaki") oraz Kira McLean ("Prawo i porządek: Sekcja specjalna").

Dixon i Bravo mają doświadczenie w sztukach walki, więc wygląda na to, że Disney szuka aktorów, którzy będą w stanie poradzić sobie ze scenami akcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspomniana szóstka to jeszcze nie ostateczny skład nowych Power Rangers, a tylko jedni z aktorów, którzy są brani pod uwagę.





Aktorski serial ma przedstawić bohaterów zupełnie nowej generacji widzów, nie zapominając o wiernych fanach oryginału. Będzie to kolejny z projektów firmy Hasbro, która postanowiła zmieniać swoje najpopularniejsze marki w tytuły na wielkie i małe ekrany.

Twórcami serialu będą Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz. Wspólnie mają oni na koncie pracę nad serialami "Piraci", "See" czy "Stary człowiek". Razem stworzyli też widowisko "Percy Jackson i bogowie olimpijscy".

"Power Rangers" – historia marki



"Power Rangers" to opowieść o grupie obdarzonych supermocami licealistów, którzy walczą z kosmicznymi siłami zła. Najpopularniejszą odsłoną przygód bohaterów był jak dotąd serial telewizyjny z lat 90, inspirowany japońskim serialem dla dzieci Super Sentai.

Oprócz rebootu z 2017 powstały dwa filmy pełnometrażowe o przygodach Wojowników Mocy: "Power Rangers" z 1995 i "Power Rangers Turbo" z 1997. Na uniwersum składają się jednak przede wszystkim seriale – łącznie 30 sezonów.


Zwiastun filmu "Power Rangers"


