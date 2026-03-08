Newsy Filmy Czy to nowy Aragorn? Leo Woodall zagra w "The Hunt for Gollum"?
Filmy

Czy to nowy Aragorn? Leo Woodall zagra w "The Hunt for Gollum"?

World of Reel / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Ian McKellen, Elijah Wood i Orlando Bloom mają wrócić do swoich ról w będącym w przygotowaniu "The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum". Od jakiegoś czasu wiemy jednak, że Viggo Mortensen nie wcieli się ponownie w Aragorna. Czy producenci właśnie znaleźli dla niego zastępstwo?  


Jest kandydat do roli Aragorna



GettyImages-2234197285.jpg Getty Images © Jeremy Chan

Daniel Richtman, reporter, który specjalizuje się w zakulisowych raportach z Hollywood, donosi właśnie, że Leo Woodall prowadzi rozmowy w sprawie wcielenia się w Aragorna w "The Hunt for Gollum".
    
Leo Woodall to brytyjski aktor, w którego filmografii są m.in. "Norymberga", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" i "Cherry: Niewinność utracona" oraz seriale "Jeden dzień" i "Biały Lotos". Jego najnowszy projekt to serial platformy Netflix "Vladimir", gdzie zagrał u boku Rachel Weisz.

Jeśli Woodall faktycznie dostanie rolę, u jego boku zagrają odmłodzeni cyfrowo Ian McKellen, Elijah Wood i Orlando Bloom.

Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?



Przypomnijmy, że nowe aktorskie widowisko ze świata Władca Pierścieni zostało ogłoszone w maju 2024 roku. Projekt nosi tytuł "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" i zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę Golluma w oryginalnej trylogii Andy'ego Serkisa.
   
Za scenariusz odpowiadają Fran Walsh i Philippa Boyens (współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni" i "Hobbita") oraz Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou (współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"). Peter Jackson objął funkcję producenta. 

Tytułowego "polowania na Golluma" podejmie się właśnie Aragorn, a akcja rozgrywać się będzie w mrocznym okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem.

NA SKRÓTY: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"



