Czy to nowy Aragorn? Leo Woodall zagra w "The Hunt for Gollum"?

Ian McKellen, Elijah Wood i Orlando Bloom mają wrócić do swoich ról w będącym w przygotowaniu "The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum". Od jakiegoś czasu wiemy jednak, że Viggo Mortensen nie wcieli się ponownie w Aragorna. Czy producenci właśnie znaleźli dla niego zastępstwo?
Jest kandydat do roli Aragorna
Getty Images © Jeremy Chan
Daniel Richtman, reporter, który specjalizuje się w zakulisowych raportach z Hollywood, donosi właśnie, że Leo Woodall prowadzi rozmowy w sprawie wcielenia się w Aragorna w "The Hunt for Gollum". Leo Woodall
to brytyjski aktor, w którego filmografii są m.in. "Norymberga
", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem
" i "Cherry: Niewinność utracona
" oraz seriale "Jeden dzień
" i "Biały Lotos
". Jego najnowszy projekt to serial platformy Netflix "Vladimir
", gdzie zagrał u boku Rachel Weisz
.
Jeśli Woodall
faktycznie dostanie rolę, u jego boku zagrają odmłodzeni cyfrowo Ian McKellen
, Elijah Wood
i Orlando Bloom
.
Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?
Przypomnijmy, że nowe aktorskie widowisko ze świata Władca Pierścieni
zostało ogłoszone w maju 2024 roku. Projekt nosi tytuł "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
i zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę Golluma
w oryginalnej trylogii Andy'ego Serkisa
.
Za scenariusz odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta.
Tytułowego "polowania na Golluma" podejmie się właśnie Aragorn
, a akcja rozgrywać się będzie w mrocznym okresie między zniknięciem Bilba
na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem
.
