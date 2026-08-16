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Anne Hathaway: "Ginie pies? Film dostaje kategorię R"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Czy+w+%22Ko%C5%84cu+ulicy+D%C4%99bowej%22+ginie+pies+Anne+Hathway+o+losie+Starbucka-168083
Anne Hathaway: &quot;Ginie pies? Film dostaje kategorię R&quot;
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Nie lubicie, kiedy w filmach giną psy? Anne Hathaway też. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda "Końca ulicy Dębowej" stwierdziła, że śmierć czworonoga powinna być traktowana tak samo jak wulgarny język, nagość i przemoc wobec ludzi.

Anne Hathaway o śmierciach psów w filmach


W rozmowie z magazynem "Complex" Hathaway poruszyła temat losu Starbucka – psa ekranowej rodziny Plattów z "Końca ulicy Dębowej". Jako że przed zakupem biletu na seans wielu widzów woli się upewnić, czy czworonóg przeżyje spotkanie z dinozaurami, aktorka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi przemocy wobec zwierząt na ekranie. 


Moim zdaniem filmy, w których giną psy, automatycznie powinny dostawać kategorię R. Bez znaczenia, czy ktoś w nich przeklina, czy jest w nich przemoc, jeśli ginie pies, dostajecie R-kę – powiedziała. 

Zdaniem aktorki odpowiedzialność za powszechne obawy przed ekranową przemocą wobec czworonogów ponoszą twórcy "Johna Wicka". Jednocześnie uspokoiła fanów: "Koniec ulicy Dębowej" można oglądać bezpiecznie. 

Sądzę, że to pokłosie "Johna Wicka", bo ciągle trafiam na te komentarze dotyczące naszego filmu: "Lepiej, żeby pies przeżył". I zastanawiam się wtedy, jakie filmy znormalizowały zabijanie psów do tego stopnia, że teraz wszyscy się tego obawiają? Ktoś zapytał, czy moglibyśmy dać publiczności znać, że z pieskiem nie dzieje się nic złego. Łamiemy w tym filmie sporo zasad, ale to nie jest jedna z nich. Bez obaw.

Ostatnie role Anne Hathaway


W tym roku na ekrany trafiły już cztery filmy z udziałem Anne Hathaway: "Mother Mary", "Diabeł ubiera się u Prady 2", "Odyseja" oraz "Koniec ulicy Dębowej". Na jesień zaplanowana jest premiera kolejnego – thrillera psychologicznego "Verity. Coraz większy mrok". W przygotowaniu są też m.in. dramat wojenny "Alone at Dawn" oraz trzecia odsłona "Pamiętników księżniczki". 

Zobacz zwiastun "Końca ulicy Dębowej"


"Koniec ulicy Dębowej" to historia rodziny Plattów, której dom i najbliższe sąsiedztwo w tajemniczych okolicznościach przenosi się do epoki dinozaurów. Zobaczcie zwiastun: 


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