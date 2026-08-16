Anne Hathaway: "Ginie pies? Film dostaje kategorię R"

Nie lubicie, kiedy w filmach giną psy? Anne Hathaway też. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda "Końca ulicy Dębowej" stwierdziła, że śmierć czworonoga powinna być traktowana tak samo jak wulgarny język, nagość i przemoc wobec ludzi.
Anne Hathaway o śmierciach psów w filmach
W rozmowie z magazynem "Complex" Hathaway
poruszyła temat losu Starbucka – psa ekranowej rodziny Plattów z "Końca ulicy Dębowej
". Jako że przed zakupem biletu na seans wielu widzów woli się upewnić, czy czworonóg przeżyje spotkanie z dinozaurami, aktorka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi przemocy wobec zwierząt na ekranie. Moim zdaniem filmy, w których giną psy, automatycznie powinny dostawać kategorię R. Bez znaczenia, czy ktoś w nich przeklina, czy jest w nich przemoc, jeśli ginie pies, dostajecie R-kę
– powiedziała.
Zdaniem aktorki odpowiedzialność za powszechne obawy przed ekranową przemocą wobec czworonogów ponoszą twórcy "Johna Wicka
". Jednocześnie uspokoiła fanów: "Koniec ulicy Dębowej
" można oglądać bezpiecznie. Sądzę, że to pokłosie "Johna Wicka", bo ciągle trafiam na te komentarze dotyczące naszego filmu: "Lepiej, żeby pies przeżył". I zastanawiam się wtedy, jakie filmy znormalizowały zabijanie psów do tego stopnia, że teraz wszyscy się tego obawiają? Ktoś zapytał, czy moglibyśmy dać publiczności znać, że z pieskiem nie dzieje się nic złego. Łamiemy w tym filmie sporo zasad, ale to nie jest jedna z nich. Bez obaw.
Ostatnie role Anne Hathaway
W tym roku na ekrany trafiły już cztery filmy z udziałem Anne Hathaway
: "Mother Mary
", "Diabeł ubiera się u Prady 2
", "Odyseja
" oraz "Koniec ulicy Dębowej
". Na jesień zaplanowana jest premiera kolejnego – thrillera psychologicznego "Verity. Coraz większy mrok
". W przygotowaniu są też m.in. dramat wojenny "Alone at Dawn
" oraz trzecia odsłona "Pamiętników księżniczki".
Zobacz zwiastun "Końca ulicy Dębowej"
"Koniec ulicy Dębowej
" to historia rodziny Plattów, której dom i najbliższe sąsiedztwo w tajemniczych okolicznościach przenosi się do epoki dinozaurów. Zobaczcie zwiastun: