Czy w Polsce szanuje się kino grozy? - rozmowa

Dlaczego w Polsce kręci się tak mało horrorów? Czy kino grozy to gatunek poważany w naszym kraju przez widzów i krytyków w równym stopniu co dramat czy kryminał? Czy podział na horrory zwyczajne i artystyczne (tzw.) jest sztucznie wykreowaną klasyfikacją?Odpowiedzi na te pytania poszukają: Mirella Zaradkiewicz - twórcy filmów " W lesie dziś nie zaśnie nikt ", " Ostatnia wieczerza " oraz " Cisza nocna - Monika Stolat - dyrektorka artystyczna Splat!FilmFest Łukasz Muszyński - redaktor naczelny portalu FilmwebPrzed spotkaniemw ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się pokaz filmu " Cisza nocna " w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego . Bohaterem utworu jest Lucjan - emerytowany aktor teatralny, który zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.Lucjan to ostatnia rola zmarłego w listopadzie ubiegłego roku Macieja Damięckiego . W filmie wystąpili również Zdzisław Wardejn, Anna Nehrebecka, Włodzimierz Press, Sebastian Stankiewicz i Joanna Balasz.