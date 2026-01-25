Ankieta Oscarowa 2026 już trwa. Typujemy laureatów nagród Akademii

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła już nominacje do tegorocznych Oscarów. Co to oznacza? Tylko tyle, że na Filmwebie już ruszyła Ankieta Oscarowa! To możliwości sprawdzenia przez członków społeczności portalu swoich umiejętności typowania zwycięzców. Ale to nie wszystko. Dzięki tej zabawie możecie też zmierzyć się z innymi użytkownikami Filmwebu, porównując z nimi swoje wyniki. O Waszym sukcesie zdecyduje zarówno trafność wyboru, jak i czas, kiedy zagłosujecie.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jak działa ankieta oscarowa?
1. Rozpoczęcie ankiety: Ankieta jest już dostępna TUTAJ. Zalogujcie się na swoje konto na Filmwebie, aby oddać głosy.
2. Typowanie zwycięzców:
– Głos można oddać w każdej kategorii oscarowej. – Im więcej kategorii wypełnicie, tym większe szanse na osiągnięcie dobrego wyniku. – Swoje typy można zmieniać do chwili zamknięcia głosowania.
3. Koniec głosowania: Głosowanie zamykamy na kilka godzin przed startem gali oscarowej. Pamiętajcie, że liczy się czas oddania ostatniego głosu!
Jak liczymy wyniki?
Po zakończeniu gali i ogłoszeniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach Wasze typy zostaną porównane z rzeczywistymi wynikami. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym wyższe miejsce w rankingu.
Kolejność w rankingu
W przypadku remisu o miejscu w rankingu decyduje czas oddania ostatniego głosu. Osoba, która zakończyła swoje typowanie wcześniej, będzie wyżej w zestawieniu. Ważne jest więc nie tylko trafne typowanie, ale także odpowiednie wyczucie chwili!
Uwaga: Edytowanie głosów nadpisuje datę oddania ostatniego głosu, więc warto najpierw dobrze przemyśleć swoje wybory. Ale też nie odkładajcie głosowania na ostatnią chwilę!
Po zakończeniu gali będziecie mogli sprawdzić swój wynik na stronie "Oscary 2025". Dodatkowo stworzyliśmy możliwość łatwego udostępnienia wyniku w mediach społecznościowych. Pochwalcie się znajomym, ile kategorii udało Wam się poprawnie wytypować i kto wie – może zaprosicie ich do wspólnej zabawy w przyszłym roku!
Dlaczego warto wziąć udział?
– Rywalizacja: Porównaj swoje typy z innymi fanami kina. – Rozrywka: Weź udział w oscarowej gorączce i sprawdź swoją filmową intuicję. – Duma: Możesz pokazać znajomym, jak dobrze znasz się na kinie!
Nie czekajcie! Przygotujcie się już teraz, odwiedzając naszą nową stronę nagród, gdzie znajdziecie wszystko, co potrzebne do oscarowych typowań: informacje o nominowanych, ich ocenach oraz o tym, gdzie można obejrzeć oscarowe filmy. Niech wygra najlepszy kinoman!