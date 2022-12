Salma Hayek i Alfred Molina jako Frida Kahlo i Diego Riviera w filmie "Frida"

Alfred Molina, filmowy Diego Rivera, o konflikcie z Weinsteinem na planie "Fridy"

Czym Alfred Molina podpadł Harveyowi Weinsteinowi?

Sukces "Fridy"

Nie jest tajemnicą, że na planie " Fridy " miał miejsce poważny konflikt między Salmą Hayek , gwiazdą filmu, a producentem Harveyem Weinsteinem Alfred Molina , który zagrał Diego Riverę, mentora i życiowego partnera tytułowej bohaterki, opowiedział o absurdalnych zarzutach producenta wobec aktorki. Alfred Molina przyznał, że kiedy Weinstein przyjechał na plan w Meksyku, by monitorować postępy w produkcji, wyraźnie nie był zadowolony z tego, co zobaczył. Największą złość wzbudziła w nim wcielająca się w legendarną artystkę Salma Hayek , która upodobniła się do swojej niemieszczącej się w przyjętym kanonie atrakcyjności bohaterki.– wspomina Molina – miał wrzeszczeć Weinstein. Molina nie mógł uwierzyć w jego słowa. Molina zdradził także, że ze względu na niezadowolenie Weinsteina Hayek musiała stawić czoła licznym komplikacjom. Hayek opisała sytuację z planu " Fridy " m.in. w wywiadzie udzielonym "The Guardian" w 2021 roku.– stwierdziła.Sympatia do Hayek sprawiła, że Molina podpadł Weinsteinowi . W 2015 roku, jeszcze przed początkiem ruchu #MeToo i upadkiem producenta, aktor wraz z Hayek brał udział w sesji okładkowej dla "Elle". Wywiad, którego wówczas udzielił, odbił się na jego relacjach z Weinsteinem – opowiada.Przy najbliższym spotkaniu Weinstein dobitnie zamanifestował swoje niezadowolenie.– wspomina aktor. Frida " to filmowa biografia Fridy Kahlo, jednej z najważniejszych meksykańskich artystek XX wieku. Tytułowa rola przyniosła Salmie Hayek nominację do Oscara. Film został nagrodzony dwiema statuetkami, za najlepszą charakteryzację i najlepszą muzykę. Zobaczcie zwiastun: