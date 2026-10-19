17. Tauron AFF: Czytanie Ameryki – lektury na drogę

Pociąg, samolot, samochód, autobus – niezależnie od tego, czym podróżujemy, warto mieć przy sobie dobrą lekturę. Na przykład taką, która na danych i historiach z badań terenowych pokazuje, dlaczego najbogatszy kraj świata ma większy problem z biedą niż jakakolwiek inna rozwinięta demokracja. Albo taką, która sprawdza, jak amerykańskie kino przez ćwierć wieku próbowało opowiedzieć o wydarzeniach z 11 września. Albo taką, której autor jako nastolatek sfałszował świadectwo, żeby dostać się do renomowanej szkoły, a potem opisał to tak, że w ekranizacji jego wspomnień zagrali Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.
Podczas 17. TAURON American Film Festival
po raz kolejny zapraszamy do Klubu Proza na Czytanie Ameryki. Razem z Wrocławskim Domem Literatury oraz wydawnictwami Prószyński i S-ka, Czarne, Marginesy, Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bo.wiem organizujemy spotkania wokół książek, które rezonują z programem filmowym AFF-u. Widzimy się od środy do soboty, codziennie o 18:00. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny, w miarę dostępności miejsc.
A o czym porozmawiamy? Dyskusja o twórczości Johna Steinbecka wokół książki Ameryka i Amerykanie (Wydawnictwo Prószyński i S-ka)
spotkanie z udziałem Emilii Konwerskiej
O książce
Ostatnia książka Johna Steinbecka
to przenikliwy i pełen sceptycyzmu portret Stanów Zjednoczonych w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. To opis rozczarowania Ameryką rozdartą między mitem a rzeczywistością, a jednocześnie pełen czułości obraz kraju, który Steinbeck mimo wszystko kocha.
O autorze John Steinbeck
– laureat literackiej Nagrody Nobla z 1962 roku. Jego najbardziej znane powieści to Grona gniewu, Myszy i ludzie i Na wschód od Edenu. Spotkanie wokół twórczości Tobiasa Wolffa (Wydawnictwo Czarne)
spotkanie z autorem (online) i Krzysztofem Umińskim poprowadzi Michał Oleszczyk
O spotkaniu
Tym razem rozmowa nie skupi się na jednej książce, bo z Tobiasem Wolffem porozmawiamy o całej jego twórczości.
O autorze Tobias Wolff
– amerykański prozaik, autor opowiadań i wspomnień. Jako nastolatek sfałszował świadectwo i w ten sposób dostał się do renomowanej szkoły. Przez blisko trzy dekady uczył pisania, a jednym z jego uczniów był George Saunders
. Na podstawie jego autobiograficznych Chłopięcych lat powstał film z Leonardem DiCaprio
i Robertem De Niro
. Bieda w Ameryce, Matthew Desmond (Wydawnictwo Marginesy)
spotkanie z Martą Zdzieborską i Łukaszem Pawłowskim
O książce
Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem świata, a jednocześnie mają większy problem z ubóstwem niż jakakolwiek inna rozwinięta demokracja. Pokazuje, że bieda jest systemem, z którego świadomie lub nie korzystają zamożniejsi Amerykanie, ale na diagnozie się nie kończy, bo proponuje konkretne rozwiązania.
O autorze
Matthew Desmond – socjolog, profesor Uniwersytetu Princeton. Jego książka Evicted zdobyła m.in. Nagrodę Pulitzera. Kino po traumie. Strategie reprezentacji wydarzeń z 11 września 2001 roku w amerykańskim filmie fabularnym, Kaja Łuczyńska (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bo.wiem)
spotkanie z autorką i dr. Markiem Tomaszewskim
O książce
Kino po traumie to pierwsze w języku polskim tak obszerne opracowanie poświęcone obecności zamachów z 11 września 2001 roku w amerykańskim kinie fabularnym. Autorka pokazuje, jak kino mierzy się z doświadczeniem katastrofy, traumą kolektywną i kształtowaniem pamięci zbiorowej. Książka ukazuje się w 25. rocznicę zamachów.
O autorce
Kaja Łuczyńska – absolwentka filmoznawstwa i amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowczyni Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przez wiele lat koordynowała w krakowskim Kinie Pod Baranami program Edukacja Młode Horyzonty.