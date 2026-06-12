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Aktorzy, którzy ożywili Night City, przyjadą na Pyrkon

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https://www.filmweb.pl/news/D%C5%BAwi%C4%99ki+Night+City+na+Pyrkonie+2026.+G%C5%82osy+znane+z+gry+%E2%80%9ECyberpunk+2077%E2%80%9D+przyjad%C4%85+do+Poznania-167056
Aktorzy, którzy ożywili Night City, przyjadą na Pyrkon
Na Pyrkonie 2026 odbędzie się spotkanie z aktorami, którzy użyczyli swoich głosów postaciom z gry "Cyberpunk 2077”.

To właśnie oni sprawili, że postacie z gry przestały być tylko cyfrowymi modelami, a stały się pełnoprawnymi bohaterami z emocjami, charakterem i historią. Podczas Pyrkonu uczestnicy będą mogli spotkać ich na żywo, posłuchać opowieści zza kulis nagrań oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca przy jednej z najbardziej rozbudowanych produkcji gamingowych ostatnich lat.

Night City ma wiele głosów



Na scenie pojawią się: Lidia Sadowa (kojarzycie ją jako głos: Elsy z "Krainy Lodu", Wandy Maximoff z uniwersum Marvela, Tiny Goldstein z "Fantastycznych zwierząt"), Kamil Kula (jego głosem przemawiali: T’Challa z uniwersum Marvela, Generał Hux z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", Steve Trevor z produkcji o Wonder Woman), Małgorzata Kozłowska (między innymi głos Sayaka Igarashi z anime "Kakegurui" oraz Aurory z filmu "Czarownica 2"),Jacek Król (Dettlaff z "Wiedźmina 3", Sylensa z "Horizon Zero Dawn" czy Luca Abele z "Dishonored 2" oraz Jan Aleksandrowicz-Krasko (słyszany jako Vander z "Arcane" czy Aquaman z superbohaterskiego uniwersum DC).

Co najważniejsze, cała piątka to głosy, które odpowiadają za jednych z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Night City: V, Panam Palmer, Jackie Welles i River Ward.

Głosy, które tworzą Night City



W ramach spotkania uczestnicy będą mogli poznać artystów odpowiedzialnych za ikoniczne role z uniwersum gry "Cyberpunk 2077" – postacie, które stały się częścią popkultury i na stałe zapisały się w pamięci graczy.

To właśnie ich interpretacje sprawiają, że Night City nie jest tylko wirtualnym miastem, ale miejscem pełnym emocji, konfliktów i historii, które żyją dzięki aktorom głosowym.

Nie zabraknie też anegdot z planu nagraniowego i opowieści o tym, jak wygląda współpraca z zespołem odpowiedzialnym za tak rozbudowany świat jak "Cyberpunk 2077".

Czym jest Pyrkon?



Pyrkon to jeden z największych festiwali fantastyki w Europie i prawdziwe święto popkultury, które co roku przyciąga do Poznania dziesiątki tysięcy uczestników. Przez trzy dni Międzynarodowe Targi Poznańskie zamieniają się w miejsce spotkań fanów książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i wszystkiego, co związane z fantastyką — od klasycznych światów po najnowsze trendy.

Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Bilety i szczegóły programu dostępne są na stronie: https://pyrkon.pl/kup-bilet/
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