Aktorzy, którzy ożywili Night City, przyjadą na Pyrkon

Na Pyrkonie 2026 odbędzie się spotkanie z aktorami, którzy użyczyli swoich głosów postaciom z gry "Cyberpunk 2077”.
To właśnie oni sprawili, że postacie z gry przestały być tylko cyfrowymi modelami, a stały się pełnoprawnymi bohaterami z emocjami, charakterem i historią. Podczas Pyrkonu uczestnicy będą mogli spotkać ich na żywo
, posłuchać opowieści zza kulis nagrań oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca przy jednej z najbardziej rozbudowanych produkcji gamingowych ostatnich lat.
Night City ma wiele głosów
Na scenie pojawią się: Lidia Sadowa (kojarzycie ją jako głos: Elsy z "Krainy Lodu
", Wandy Maximoff z uniwersum Marvela, Tiny Goldstein z "Fantastycznych zwierząt
"), Kamil Kula
(jego głosem przemawiali: T’Challa z uniwersum Marvela, Generał Hux z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
", Steve Trevor z produkcji o Wonder Woman), Małgorzata Kozłowska
(między innymi głos Sayaka Igarashi z anime "Kakegurui
" oraz Aurory z filmu "Czarownica 2
"),Jacek Król
(Dettlaff z "Wiedźmina 3
", Sylensa z "Horizon Zero Dawn
" czy Luca Abele z "Dishonored 2
" oraz Jan Aleksandrowicz-Krasko
(słyszany jako Vander z "Arcane
" czy Aquaman z superbohaterskiego uniwersum DC).
Co najważniejsze, cała piątka to głosy, które odpowiadają za jednych z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Night City: V, Panam Palmer, Jackie Welles i River Ward
.
Głosy, które tworzą Night City
W ramach spotkania uczestnicy będą mogli poznać artystów odpowiedzialnych za ikoniczne role z uniwersum gry "Cyberpunk 2077
" – postacie, które stały się częścią popkultury i na stałe zapisały się w pamięci graczy.
To właśnie ich interpretacje sprawiają, że Night City nie jest tylko wirtualnym miastem, ale miejscem pełnym emocji, konfliktów i historii, które żyją dzięki aktorom głosowym.
Nie zabraknie też anegdot z planu nagraniowego i opowieści o tym, jak wygląda współpraca z zespołem odpowiedzialnym za tak rozbudowany świat jak "Cyberpunk 2077
".
Czym jest Pyrkon? Pyrkon to jeden z największych festiwali fantastyki w Europie i prawdziwe święto popkultury
, które co roku przyciąga do Poznania dziesiątki tysięcy uczestników
. Przez trzy dni Międzynarodowe Targi Poznańskie
zamieniają się w miejsce spotkań fanów książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i wszystkiego, co związane z fantastyką — od klasycznych światów po najnowsze trendy. Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Bilety i szczegóły programu dostępne są na stronie: https://pyrkon.pl/kup-bilet/
Informacja sponsorowana