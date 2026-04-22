Horror w uniwersum DC? Oto teaser filmu "Clayface"

Zgodnie z zapowiedziami dziś do sieci trafiła pierwsza zapowiedź wideo filmu "Clayface". To horror inspirowany komiksami DC Comics.
Spójrz strachowi prosto w oczy
Pomysłodawcą filmu "Clayface
" jest mistrz horroru Mike Flanagan
. To on napisał scenariusz. Jednak za kamerą stanął ktoś inny - reżyser "Nie mów zła
" James Watkins
. Producentem filmu jest Matt Reeves
.
Zanim do sieci trafił pierwszy teaser, pojawił się oficjalny plakat. Oto on:
Bohaterem filmu "Clayface
" będzie młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach. I wtedy dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać twarz. Terapia zakończyła się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.
Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries
. Premiera planowana jest na koniec października.
Pierwszy teaser filmu "Clayface"