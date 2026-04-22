Horror w uniwersum DC? Oto teaser filmu "Clayface"
Horror w uniwersum DC? Oto teaser filmu "Clayface"

Zgodnie z zapowiedziami dziś do sieci trafiła pierwsza zapowiedź wideo filmu "Clayface". To horror inspirowany komiksami DC Comics.

Pomysłodawcą filmu "Clayface" jest mistrz horroru Mike Flanagan. To on napisał scenariusz. Jednak za kamerą stanął ktoś inny - reżyser "Nie mów zła" James Watkins. Producentem filmu jest Matt Reeves.

Bohaterem filmu "Clayface" będzie młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach. I wtedy dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać twarz. Terapia zakończyła się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.

Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries. Premiera planowana jest na koniec października.

