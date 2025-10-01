Twórcy "Twojego Vincenta" pracują nad nowym filmem. To horror inspirowany malarstwem Francisco Goyi

Po Vincencie Van Goghu przyszedł czas na Francisco Goyę. Jak podaje Deadline, DK i Hugh Welchmanowie pracują nad horrorem inspirowanym malarstwem hiszpańskiego mistrza.
"Saturn pożerający własne dzieci" – jeden z najsłynniejszych obrazów Goyi
Nowy projekt DK i Hugh Welchmanów
Projekt pod roboczym tytułem "Cave of Dreams" zrealizowany zostanie w tej samej technice co poprzednie filmy Welchmanów – "Twój Vincent
" i "Chłopi
". W komentarzu dla Deadline Welchman
powiedział: Inspiracją dla naszego następnego projektu będą obrazy Goyi, przede wszystkim mroczne prace z późniejszego okresu jego twórczości. Będzie to horror utrzymany w stylu malarskiej animacji. To tak duży projekt, że prawdopodobnie będziemy mieli co najmniej czterech koproducentów z Hiszpanii oraz czterech kolejnych spoza kraju.
Projekt realizuje należące do Welchmanów studio Breakthru Films, ma też wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wśród twórców znalazła się też hiszpańska reżyserka Alba Sotorra
.
Francisco Goya to jeden z najbardziej znanych malarzy epoki romantyzmu. Do jego najsłynniejszych dzieł należy cykl 14 czarnych obrazów – malowideł, które na krótko przed śmiercią wykonał na ścianach swojego domu (znanego jako Dom Głuchego) w latach 1819–1823. Zostały one sfotografowane przez Jeana Laurenta, a następnie przeniesione na płótna przez Martíneza Cubellsa. Aktualnie znajdują się w zbiorach madryckiego muzeum Prado.
Zobacz zwiastun animacji "Twój Vincent"
Inspirowany malarstwem Van Gogha "Twój Vincent
" trafił na ekrany w 2017 roku. Dzieło DK
i Hugh Welchmanów
zostało nagrodzone dwoma Orłami, reprezentował też Polskę w wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Przypominamy zwiastun: