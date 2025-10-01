Newsy Filmy Twórcy "Twojego Vincenta" pracują nad nowym filmem. To horror inspirowany malarstwem Francisco Goyi
Filmy

Twórcy "Twojego Vincenta" pracują nad nowym filmem. To horror inspirowany malarstwem Francisco Goyi

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Unique Nicole
Po Vincencie Van Goghu przyszedł czas na Francisco Goyę. Jak podaje Deadline, DK i Hugh Welchmanowie pracują nad horrorem inspirowanym malarstwem hiszpańskiego mistrza. 

"Saturn pożerający własne dzieci" – jeden z najsłynniejszych obrazów Goyi

Nowy projekt DK i Hugh Welchmanów


Projekt pod roboczym tytułem "Cave of Dreams" zrealizowany zostanie w tej samej technice co poprzednie filmy Welchmanów – "Twój Vincent" i "Chłopi". W komentarzu dla Deadline Welchman powiedział:

Inspiracją dla naszego następnego projektu będą obrazy Goyi, przede wszystkim mroczne prace z późniejszego okresu jego twórczości. Będzie to horror utrzymany w stylu malarskiej animacji. To tak duży projekt, że prawdopodobnie będziemy mieli co najmniej czterech koproducentów z Hiszpanii oraz czterech kolejnych spoza kraju.

Projekt realizuje należące do Welchmanów studio Breakthru Films, ma też wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wśród twórców znalazła się też hiszpańska reżyserka Alba Sotorra

Francisco Goya to jeden z najbardziej znanych malarzy epoki romantyzmu. Do jego najsłynniejszych dzieł należy cykl 14 czarnych obrazów – malowideł, które na krótko przed śmiercią wykonał na ścianach swojego domu (znanego jako Dom Głuchego) w latach 1819–1823. Zostały one sfotografowane przez Jeana Laurenta, a następnie przeniesione na płótna przez Martíneza Cubellsa. Aktualnie znajdują się w zbiorach madryckiego muzeum Prado.

Zobacz zwiastun animacji "Twój Vincent"


Inspirowany malarstwem Van Gogha "Twój Vincent" trafił na ekrany w 2017 roku. Dzieło DK i Hugh Welchmanów zostało nagrodzone dwoma Orłami, reprezentował też Polskę w wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Przypominamy zwiastun: 

 

