DKF "Olbrzym" w Tarnowskich Górach zaprasza na konkurs prelegencki

W dniach 29 – 30 października 2026 już po raz czwarty Dyskusyjny Klub Filmowy "Olbrzym" z Tarnowskich Gór zaprasza na konkurs promujący sztukę prelekcji filmowej.
Przygotowanie i wygłoszenie przed publicznością dobrej prelekcji poprzedzającej seans filmowy to nie lada wyzwanie. Niekiedy owo krótkie słowo wstępu może oczarować publikę i wpłynąć na odbiór całego filmu.
Podczas czwartej odsłony Tarnogórskiego Konkursu Prelegenckiego uczestnicy wygłoszą autorską prelekcję przed jednym z trzech filmów: "Miłość, która zostaje
" reż. Hlynur Pálmason
, "Tajny agent
" reż. Kleber Mendonça Filho
oraz "Brzydka siostra
" reż. Emilie Blichfeldt
.
W jury zasiądą:
Karolina Kostyra, filmoznawczyni i kinofilka, współredaktorka portalu "Final Girls – magazyn o kinie" poświęconego kinu gatunkowemu,
Piotr Ochman, wieloletni prezes DKF "Olbrzym", miłośnik kinematografii i kultury czeskiej,
Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, tłumacz, konsultant scenariuszowy.
Zainteresowani wygłoszeniem prelekcji mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 12 października do godz. 12:00.
Zwycięzca, którego poznamy 31 października po ostatnim seansie filmowym, otrzyma nagrodę 1000 zł.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tck.net.pl