Newsy DKF "Olbrzym" w Tarnowskich Górach zaprasza na konkurs prelegencki
news

DKF "Olbrzym" w Tarnowskich Górach zaprasza na konkurs prelegencki

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/DKF+%22Olbrzym%22+w+Tarnowskich+G%C3%B3rach+zaprasza+na+konkurs+prelegencki-169025
DKF &quot;Olbrzym&quot; w Tarnowskich Górach zaprasza na konkurs prelegencki
W dniach 29 – 30 października 2026 już po raz czwarty Dyskusyjny Klub Filmowy "Olbrzym" z Tarnowskich Gór zaprasza na konkurs promujący sztukę prelekcji filmowej.

Przygotowanie i wygłoszenie przed publicznością dobrej prelekcji poprzedzającej seans filmowy to nie lada wyzwanie. Niekiedy owo krótkie słowo wstępu może oczarować publikę i wpłynąć na odbiór całego filmu. 

Podczas czwartej odsłony Tarnogórskiego Konkursu Prelegenckiego uczestnicy wygłoszą autorską prelekcję przed jednym z trzech filmów: "Miłość, która zostaje" reż. Hlynur Pálmason, "Tajny agent" reż. Kleber Mendonça Filho oraz "Brzydka siostra" reż. Emilie Blichfeldt.

W jury zasiądą:
Karolina Kostyra, filmoznawczyni i kinofilka, współredaktorka portalu "Final Girls – magazyn o kinie" poświęconego kinu gatunkowemu, 
Piotr Ochman, wieloletni prezes DKF "Olbrzym", miłośnik kinematografii i kultury czeskiej,
Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, tłumacz, konsultant scenariuszowy.

Zainteresowani wygłoszeniem prelekcji mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 12 października do godz. 12:00. 

Zwycięzca, którego poznamy 31 października po ostatnim seansie filmowym, otrzyma nagrodę 1000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tck.net.pl 
 

Najnowsze Newsy

O cenie życia na własnych zasadach. "Róża" już w kinach

Filmowa metoda Piotra Szackiego i Krzysztofa Chojnackiego

Rankingi Filmy

Te filmy o dziennikarzach obejrzycie na krawędzi fotela

Filmy Multimedia

Johansson kontra szatan w zwiastunie nowego "Egzorcysty"

1 komentarz
Filmy

Znamy czas trwania nowych "Igrzysk śmierci". To będzie długi seans

13 komentarzy
VOD Filmy

Zwolnienia w Netfliksie. Wiadomo, ile osób może stracić pracę

15 komentarzy
Filmy Box office

"Lalka" z milionem widzów!

36 komentarzy