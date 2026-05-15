Newsy Filmy Gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady spin-offu "Johna Wicka"
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady spin-offu "Johna Wicka"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dacre+Montgomery+do%C5%82%C4%85cza+do+Donniego+Yena+w+spin-offie+serii+John+Wick-166608
Gwiazda &quot;Stranger Things&quot; dołączyła do obsady spin-offu &quot;Johna Wicka&quot;
Od pewnego czasu wiadomo, że Lionsgate szykuje kolejny po "Ballerinie" spin-off serii "John Wick" - tym razem skupiony na postaci Caine’a, niewidomego zabójcy, którego ponownie zagra Donnie Yen. Gwiazdor będzie jednocześnie reżyserem filmu. Do sieci trafiła informacja o nowym aktorze w obsadzie.

Co wiemy o filmie?



Projekt, zapowiedziany oficjalnie podczas CinemaCon w ubiegłym roku, opowie historię bohatera po wydarzeniach z "Johna Wicka 4". Caine, uwolniony od zobowiązań wobec Najwyższej Rady, stanie przed nowymi wyzwaniami.

Deadline informuje, że do obsady dołączył Dacre Montgomery, znany doskonale fanom "Stranger Things" z roli Billy'ego, brata Max. Aktor ma na koncie także występ m.in. w reboocie "Power Rangers". Nie wiadomo jeszcze, w kogo wcieli się w spin-offie. Z wcześniejszych doniesień wiadomo, że na ekranie zobaczymy też Rinę Sawayamę jako Akirę.

GettyImages-2270165903.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Za scenariusz odpowiada Mattson Tomlin (pracujący m.in. nad "The Batman Part II" oraz adaptacją komiksu BRZRKR stworzonego przez Keanu Reevesa), wspierany przez Michaela McGrale'a. Film wyprodukuje ekipa stojąca za sukcesem serii: Basil Iwanyk i Erica Lee z Thunder Road, a także Chad Stahelski, twórca filmów o Johnie Wicku. W gronie producentów znalazł się również Keanu Reeves.

Sam Yen podkreślał, że najbardziej fascynuje go sprzeczność wpisana w postać Caine’a - bohatera kierującego się miłością i poświęceniem w brutalnym świecie, gdzie każda decyzja ma swoją cenę. Twórca zapowiada też ambitne podejście do kina akcji: chce stworzyć film, który wyniesie gatunek na nowy poziom, łącząc widowiskową choreografię walk z większą emocjonalną głębią.

"John Wick 4" - zwiastun



Powiązane artykuły Dacre Montgomery

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Filmy

Twórczyni kontrowersyjnego "Ostatniego lata" przygotowuje film o linczu

Filmy

Johnny Flynn zagra legendarnego muzyka

Filmy

Reżyserka "Była sobie dziewczyna" kręci dramat szpiegowski

Filmy

"Avatar 4" opóźni się?

5 komentarzy
Filmy

Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie

6 komentarzy

Gwiazda "Sukcesji" zagra u twórcy "Dziewczyny z igłą". Co wiemy o filmie?

1 komentarz