Dafne Keen: kim jest i gdzie zagrała gwiazda "Dźwięku śmierci"?

Jedną z dzisiejszych kinowych premier jest "Dźwięk śmierci" Corina Hardy'ego, w którym występuje między innymi Dafne Keen. Hiszpańsko-angielska aktorka coraz śmielej poczynia sobie w Hollywood. Przybliżmy nieco jej sylwetkę.


Pochodzenie i inspiracje



Urodzona w 2005 roku Keen jest córką angielskiego aktora Willa Keena oraz hiszpańskiej aktorki i reżyserki Maríi Fernández Ache (płynnie mówi w obu językach), a w jej rodzinie znajdują się również osoby związane z literaturą i sztuką - jej ciotki to poetka Alice Oswald i pisarka Laura Beatty. Pochodzi również ze znanej linii arystokratycznej po stronie ojca. Do jej aktorskich inspiracji należą m.in. Gena Rowlands, Meryl Streep, Olivia Colman, Jennifer Lawrence oraz Timothée Chalamet.

Kariera aktorska





Keen zadebiutowała w wieku 10 lat w serialu BBC "The Refugees" (2015), w którym wystąpiła u boku ojca. Jej przełomowa rola przyszła w 2017 roku - mowa oczywiście o filmie "Logan" Jamesa Mangolda, w którym towarzyszyła Hugh Jackmanowi jako Laura, młody klon Wolverine'a. Za tę rolę otrzymała nagrodę Empire Award dla najlepszego debiutanta, a także nominacje do Critics’ Choice Movie Awards, Saturn Awards oraz nagród Chicago Film Critics Association. W 2024 roku powróciła do tej roli w filmie "Deadpool & Wolverine", który stał się przy okazji jej najbardziej kasowym projektem. Udział aktorki w tym projekcie był trzymany w tajemnicy aż do premiery. 

Keen regularnie występuje też na małym ekranie. W latach 2019–2022 wcielała się w postać Lyry Belacquy w serialu "Mroczne materie", adaptacji słynnej trylogii Philipa Pullmana, zaś w 2024 roku dołączyła do uniwersum "Gwiezdnych wojen", grając postać Jecki Lon w "Akolicie" - rola ta została stworzona konkretnie z myślą o niej. Sama aktorka stwierdziła, że jej bohaterka wygląda niczym David Bowie z kosmosu.



W "Dźwięku śmierci" wciela się w rolę Chrys Willet. W przyszłości zobaczymy ją także w filmie "The Marshmallow Experiment" i trzecim sezonie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". 

"Dźwięk śmierci" - zwiastun



Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt - starożytny aztecki gwizdek nazywany "gwizdkiem śmierci". Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…


Dźwięk śmierci  (2025)

 Dźwięk śmierci

