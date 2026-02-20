Dafne Keen: kim jest i gdzie zagrała gwiazda "Dźwięku śmierci"?

Jedną z dzisiejszych kinowych premier jest "Dźwięk śmierci" Corina Hardy'ego, w którym występuje między innymi Dafne Keen. Hiszpańsko-angielska aktorka coraz śmielej poczynia sobie w Hollywood. Przybliżmy nieco jej sylwetkę. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Pochodzenie i inspiracje
Urodzona w 2005 roku Keen
jest córką angielskiego aktora Willa Keena
oraz hiszpańskiej aktorki i reżyserki Maríi Fernández Ache
(płynnie mówi w obu językach), a w jej rodzinie znajdują się również osoby związane z literaturą i sztuką - jej ciotki to poetka Alice Oswald i pisarka Laura Beatty. Pochodzi również ze znanej linii arystokratycznej po stronie ojca. Do jej aktorskich inspiracji należą m.in. Gena Rowlands
, Meryl Streep
, Olivia Colman
, Jennifer Lawrence
oraz Timothée Chalamet
.
Kariera aktorska Keen zadebiutowała w wieku 10 lat w serialu BBC "The Refugees" (2015), w którym wystąpiła u boku ojca.
Jej przełomowa rola przyszła w 2017 roku - mowa oczywiście o filmie "Logan
" Jamesa Mangolda
, w którym towarzyszyła Hugh Jackmanowi
jako Laura
, młody klon Wolverine'a
. Za tę rolę otrzymała nagrodę Empire Award dla najlepszego debiutanta, a także nominacje do Critics’ Choice Movie Awards, Saturn Awards oraz nagród Chicago Film Critics Association. W 2024 roku powróciła do tej roli w filmie "Deadpool & Wolverine
", który stał się przy okazji jej najbardziej kasowym projektem. Udział aktorki w tym projekcie był trzymany w tajemnicy aż do premiery. Keen regularnie występuje też na małym ekranie
. W latach 2019–2022 wcielała się w postać Lyry Belacquy w serialu "Mroczne materie
", adaptacji słynnej trylogii Philipa Pullmana
, zaś w 2024 roku dołączyła do uniwersum "Gwiezdnych wojen
", grając postać Jecki Lon w "Akolicie
" - rola ta została stworzona konkretnie z myślą o niej. Sama aktorka stwierdziła, że jej bohaterka wygląda niczym David Bowie
z kosmosu. W "Dźwięku śmierci" wciela się w rolę Chrys Willet.
W przyszłości zobaczymy ją także w filmie "The Marshmallow Experiment"
i trzecim sezonie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy
".
"Dźwięk śmierci" - zwiastun
Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt - starożytny aztecki gwizdek nazywany "gwizdkiem śmierci". Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…