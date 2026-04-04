Co się wyprawia na planie nowego filmu z Jonathanem Majorsem? Ekipa strajkuje

Dobrze rozwijającą się karierę Jonathana Majorsa pogrzebały oskarżenia o przemoc domową. Do aktora, który przez ostatnie lata nie dostawał angaży, nieoczekiwanie wyciągnęła rękę prawicowa spółka medialna Daily Wire. Na planie niezatytułowanego filmu akcji trwa aktualnie strajk.
Co się dzieje na planie nowego filmu z Jonathanem Majorsem?
Jak podaje Deadline, 26 marca IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees – Międzynarodowy Sojusz Pracowników Scenicznych) ogłosiło strajk przeciw produkcji. Początkowo związek miał dążyć do podpisania z producentami umów, które zabezpieczyłaby pieniądze na świadczenia zdrowotne i emerytalne. Kilkoro pracowników opuściło jednak plan ze względu na narastające obawy dotyczące bezpieczeństwa.
JC Kilcoyne
Strajk zaostrzył się po wypadku, do którego doszło na początku ubiegłego tygodnia. Majors i partnerujący mu JC Kilcoyne podczas pracy nad jedną ze scen przypadkowo wypadli przez źle zabezpieczone okno.
Według licznych źródeł szybę zastąpiono taflą hartowanego szkła (miało ono posłużyć do jednej z późniejszych scen kaskaderskich bez udziału aktorów). Majors i Kilcoyne spadli na ziemię z wysokości ok. dwóch metrów. Kilcoyne miał pokaleczyć się na tyle poważnie, że założono mu liczne szwy na dłoniach. Z oświadczenia wydanego przez jego pełnomocnika dowiadujemy się jednak, że aktor czuje się dobrze, a produkcja natychmiast udzieliła mu pomocy. JC nie czuł się na planie zagrożony i wciąż ma pozytywne doświadczenia przy pracy nad tym projektem
– czytamy.
Sytuacja inaczej wygląda z perspektywy członków ekipy. Twierdzą oni, że na planie doszło do licznych nieprawidłowości i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Wymieniają oni źle zabezpieczone rekwizyty spadające na osoby pracujące na planie, brak konsultacji z kierownikami działów lub choćby scenarzystą i reżyserem Kyle'em Rankinem przed filmowaniem skomplikowanych wyczynów kaskaderskich oraz brak protokołów bezpieczeństwa dotyczących używania broni palnej (na planie używane są tzw. airsoft guns, czyli pneumatyczne repliki strzelające plastikowymi kulkami).
Dallas Sonnier na premierze westernu "Frontier Crucible"
Producent Dallas Sonnier
najwyraźniej nie widzi problemu, a pracowników domagających się bezpieczeństwa na planie nazywa komunistami. W jego oświadczeniu czytamy: Cała branża jest w stanie upadku z powodu strajków, a teraz, gdy członkowie związków są bez pracy, one nadal próbują sabotować tych nielicznych, którzy wciąż produkują. Nie negocjujemy z komunistami.
Ostatnie role Jonathana MajorsaJonathana Majorsa
ostatnio mogliśmy zobaczyć m.in. w zrealizowanym przez Spike'a Lee
dla Netfliksa dramacie wojennym "Pięciu braci
", serialach "Kraina Lovecrafta
" i "Loki
", a także widowisku Marvela
"Ant-Man i Osa: Kwantomania
" i dramacie sportowym "Creed III
".
Dramat psychologiczny "Magazine Dreams
" zadebiutował w 2023 roku na festiwalu Sundance. Mówiło się, że rola w tym filmie może przynieść Majorsowi
Oscara. Po tym, jak aktor został oskarżony o przemoc wobec swojej byłej partnerki, zdecydowano się wstrzymać premierę. Do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych film trafił dopiero wiosną ubiegłego roku. Przypominamy zwiastun: