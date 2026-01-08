Newsy Filmy Gwiazdy "Twisters" i "Outer Banks" w thrillerze twórczyni "Zabójczego ciała"
Gwiazdy "Twisters" i "Outer Banks" w thrillerze twórczyni "Zabójczego ciała"

Gwiazdy &quot;Twisters&quot; i &quot;Outer Banks&quot; w thrillerze twórczyni &quot;Zabójczego ciała&quot;
źródło: Getty Images
autor: Laurent KOFFEL
W sieci pojawiły się doniesienia, że po kilkuletniej przerwie Karyn Kusama wraca na plan filmowy. Reżyserka ostatni raz stanęła za kamerą przy filmie "Niszczycielka" z Nicole Kidman, a w 2020 roku była bliska realizacji nowoczesnej wersji "Draculi" dla studia Blumhouse, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku.

O czym opowie nowy film Kusamy?



GettyImages-2222472804.jpg Getty Images © Marc Piasecki


Teraz Kusama zebrała fundusze na realizację nowego filmu, thrillera zatytułowanego "Stan". W głównych rolach wystąpią Daisy Edgar-Jones oraz Drew Starkey. Produkcja będzie realizowana niezależnie, a zdjęcia zaplanowano na czerwiec tego roku. Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że historia skupi się na słynnej piosenkarce oraz jej fanie, który jest przekonany, że w tekstach jej utworów ukryta została tajemnicza wiadomość.

Karyn Kusama ma na koncie takie produkcje, jak "Zabójcze ciało", "Zbuntowana" i "Zaproszenie". Choć od lat nie realizowała pełnometrażowego filmu kinowego, pozostawała aktywna w telewizji - jest producentką wykonawczą serialu "Yellowjackets" i wyreżyserowała pierwsze dwa odcinki antologii "The Terror".

Daisy Edgar-Jones mogliśmy w ostatnich latach oglądać m.in. w "Twisters" i "Pod sztandarem nieba", a Drew Starkey zagrał w "Queer" i "Outer Banks". 

"Zabójcze ciało" - zwiastun



