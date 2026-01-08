Gwiazdy "Twisters" i "Outer Banks" w thrillerze twórczyni "Zabójczego ciała"

W sieci pojawiły się doniesienia, że po kilkuletniej przerwie Karyn Kusama wraca na plan filmowy. Reżyserka ostatni raz stanęła za kamerą przy filmie "Niszczycielka" z Nicole Kidman, a w 2020 roku była bliska realizacji nowoczesnej wersji "Draculi" dla studia Blumhouse, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku.
O czym opowie nowy film Kusamy?
Teraz Kusama
zebrała fundusze na realizację nowego filmu, thrillera zatytułowanego "Stan". W głównych rolach wystąpią Daisy Edgar-Jones
oraz Drew Starkey
. Produkcja będzie realizowana niezależnie, a zdjęcia zaplanowano na czerwiec tego roku. Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że historia skupi się na słynnej piosenkarce oraz jej fanie, który jest przekonany, że w tekstach jej utworów ukryta została tajemnicza wiadomość. Karyn Kusama
ma na koncie takie produkcje, jak "Zabójcze ciało
", "Zbuntowana
" i "Zaproszenie
". Choć od lat nie realizowała pełnometrażowego filmu kinowego, pozostawała aktywna w telewizji - jest producentką wykonawczą serialu "Yellowjackets
" i wyreżyserowała pierwsze dwa odcinki antologii "The Terror
".
Daisy Edgar-Jones mogliśmy w ostatnich latach oglądać m.in. w "Twisters
" i "Pod sztandarem nieba
", a Drew Starkey
zagrał w "Queer
" i "Outer Banks
".
